Pili vodu z vodovodu, bolo im zle. Spôsobil to chlór

Chlór vo vode z verejného vodovodu ľudia cítili štyri dni.

NITRA. „Ráno sa ma syn pýtal, prečo je taká hnusná voda. Pričuchol som k nej a bola od chlóru,“ hovorí Radovan Daliman z Nových Sadov v okrese Nitra.

Jeho susedia potvrdili, že mali zdravotné problémy. Chlór vo vode z verejného vodovodu cítili štyri dni, problém sa vraj podarilo vyriešiť až v stredu večer.

V materskej škole v susednom Čabe používali balenú vodu na pitie, varenie aj umývanie riadu až do piatku. Riaditeľka povedala, že pre istotu. Práve v tejto škôlke v stredu namerali „mierne prekročenie hodnoty“ voľného chlóru.

Prechlórovanú vodu mali vo viacerých domoch od nedele. „Keď sme sa o probléme v stredu dozvedeli, vyhlásili sme to v rozhlase a obyvateľom sme poslali aj esemesky,“ povedala pracovníčka Obecného úradu v Čabe.

„Možno by bolo fajn, keby sa to dalo do rozhlasu aj u nás, no to sa neudialo,“ poznamenal Radovan Daliman. Starostka Nových Sadov nám to zdôvodnila tým, že voda nebola zdravotne závadná.

Ľudia ale hovoria, že mali zdravotné ťažkosti. Keď problém pretrvával niekoľko dní, v stredu ráno sa obyvateľka miestnej časti Sila obrátila na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Oznámila, že voda je prechlórovaná „a deti po konzumácii bolí hlava, niektoré majú hnačky“.

Pracovníčky RÚVZ ihneď vycestovali do terénu a odobrali vzorky vody.

Porucha v dávkovaní

RÚVZ telefonicky kontaktoval prevádzkovateľa vodovodu. „Podľa jeho vyjadrenia mu informácia o zhoršení kvality vody nebola oznámená,“ píše sa v stanovisku, ktoré nám poskytli z regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Jeho pracovníčky sa od starostky Nových Sadov dozvedeli, že 31. augusta bola vymenená ponorka vo vodnom zdroji verejného vodovodu. Na ďalší deň bola hlásená „chyba v tlakových pomeroch vodárenských zariadení, v dôsledku čoho došlo k prechlórovaniu vody“.

Poruchu v dávkovaní dezinfekčného prípravku odstraňovali údajne už od 2. septembra. „V čase kontroly (7. septembra – pozn. red.) sa vykonával preplach vodovodných potrubí,“ informoval RÚVZ.

Mierne prekročenie

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli v stredu odobraté dve vzorky. Jedna v rodinnom dome v Nových Sadoch, časť Sila, tam bolo všetko v priadku.

Druhý odber robili pracovníčky RÚVZ v spomínanej škôlke v Čabe. Voda nezapáchala, no hodnota voľného chlóru bola 0,31 mg/l. Podľa úradu to znamená „mierne prekročenie hodnoty“.