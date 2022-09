Nitra ako prvá voľba. Molnár si trúfa aj na presilovky

Odchod do Kanady? Iba keď...

Ako formula štart – cieľ. Tak bleskovo si prebral prihrávku v strednom pásme, prefrčal z pravého mantinelu pred bránku a vybabral s gólmanov Jihlavy. Mladíkova nedávna trefa majstrom prvej českej ligy vzbudila uznanie u expertov.

„Využil som, že mám rýchlosť, a tak som sa natlačil cez os a celkom pekne zasunul. Pokúšam sa o také góly,“ vravel ONDREJ MOLNÁR o víťaznom góle, akoby to bola najľahšia vec na svete.

Za Nitru debutoval už v pätnástich a komentátor Pavol Gašpar nahlas prorokoval, že čoskoro zlomí Gáboríkov rekord najmladšieho extraligového strelca. Nevyšlo. V minulej sezóne si pripísal dve asistencie, v sedemnástich žiaril v juniorke a reprezentačnej „osemnástke“. Výkonmi v príprave si už pýta väčšiu porciu. Aj tímovú rolu. Sejejs ho pichol do druhej lajny k esám Tvrdoňovi a Buncisovi.

„Celkom mi sedia. Dobre sa dopĺňame. Hrať s nimi je výbornou skúsenosťou. Buncis vie pomôcť do defenzívy a Tvrdoň má videnie hry,“ pochvaľuje si Molnár.

Šéfovia Nitry o svojom drahokame radi opakujú, že všetko je len a len na ňom. Či sa odrazí k svetlej kariére, púti bežného hokejistu alebo odpadne na zozname vyhorených talentov – a to by bola škoda!

„Určite sa cítim byť lepším hráčom než pred rokom či dvoma. Nabral som váhu a svaly, ale hlavne skúsenosti. Oťukal som sa a hrá sa mi ľahšie, no stále to môže byť lepšie. Každý deň na sebe makám, pridávam si v posilňovni aj na ľade. Mal som dobrú letnú prípravu s kondičným trénerom, hlavne silovú. Snažím sa správať profesionálne – a baví ma to. Je úžasné živiť sa hokejom,“ rozrozprával sa Ondrej Molnár.

Zdobia ho šikovné ruky i gólový inštinkt, ale ešte má čo robiť v prepínaní z mládežníckeho hokeja do „dospeláckeho“. A snáď unesie v hlave aj nálepku veľkej nádeje, ktorú fanúšičky na ulici prosia o fotku.

„Zlepšil som reč tela, s ktorou som mal problémy. Snažím sa vyvarovať krúteniu hlavou a iných zbytočností. Na ľade dávam najavo víťaznú mentalitu, ale niekedy ju treba krotiť,“ vie 17-ročný hokejista.

Ani on nie je výnimkou, keď sa na tréningu fučí z nasadenia. „Teraz sa venujeme hlavne systému, no stále je cítiť, že tréningy sú náročné – no to je super. Vieme, že máme dobrý útok, preto sa viac zameriavame na defenzívu, kde máme čo zlepšovať. Stále sa snažím učiť nové veci. Mávam rozhovory s trénerom a veľa mi vysvetľuje aj asistent Dušan Milo. Nechýbam na skills tréningoch s ním,“ pridal Ondrej Molnár, ktorý si v šatni pýta rady od spolusediaceho Jakuba Lacku.

Mal by byť tretiak na športovej škole v Nitre. Ak sa podarí. „Verím, že v týždni zvládnem komisionálne skúšky. Učitelia sú veľmi ochotní a chápu moju situáciu,“ zaželal si odchovanec corgoňov.

Bol päťkou CHL Import Draftu, v Erie Otters, bývalom klube McDavida, si už mädlili ruky. No všetko speje k tomu, že si budú musieť počkať.

„Vyzerá to tak, že začnem v Nitre a ak všetko pôjde podľa plánu a budem hrávať, tak tu aj ostanem. Trúfam si aj na presilovky, ale na ne nikto nemá miesto isté. Pred draftom by mi viac pomohla mužská sezóna než juniorská v Kanade. Ak mi to však nebude sedieť, v hre bude Erie Otters. Snáď nebude treba odchádzať,“ rozmýšľal nahlas Ondrej Molnár.

Nedávno sa dobre uviedol v drese slovenskej dvadsiatky (MS by mu nemali ujsť) na turnaji vo Fínsku a v kútiku duše nosí predtuchu výborného draftu v NHL, azda ďalšieho míľniku pre podzoborskú fabriku na talenty. Nitrianska jedenástka má skrátka v rukách špeciálny dar – no všetko ostatné je vo hviezdach.