Čo je Nitra pre Nové Zámky, to pre Nitru Slovan

Extraligu zaháji okrúhle štyridsiate krajské derby.

Matej Paulovič sa najprv ukázal v drese Nových Zámkov, potom im strieľal góly za Nitru. Takto vo štvrťfinále 2018. Rivalita so sebou nesie viaceré prepletené hráčske osudy. (Zdroj: SITA - Martin Havran)

Novodobá hokejová rivalita s Novými Zámkami nesie v Nitre podobné črty ako futbalová so Zlatými Moravcami. Tiež ich dlho nemusela brať vážne.

V niekdajšej Lokomotíve sa v druhej najvyššej súťaži rozohrávali Marek Slovák a Peter König, keď ich ešte nik nepoznal. Rok pred postupom medzi elitu dokonca čaroval v zeleno-bielom drese Tomáš Chrenko.

Nikomu neprišlo na um, že sa Nitra raz s Novými Zámkami stretne v extralige. A nebodaj od nich vyfasuje 1:8...

Prvých šesť derby sezóny 2016/17 videlo dokopy 16 601 divákov. Krajské preteky zahájila trefa Slováka v už sedemnástej sekunde, chuťovkou ročníka bola októbrová takmer štvortisícová návšteva v Nových Zámkoch, v ktorých Nitra vo februári dokonca schytala 1:8 – Tvrdoň obišiel s 32 trestnými minútami a tréner Kmeč lamentoval, že hokej nemá logiku, veď debakel dostal tím, ktorý na strely vyhral 44:32!

Corgoni sa pomstili do roka a pár dní, v play-off pokrstili rivala debaklom 8:1 a vo štvrťfinále s ním spravili krátky proces bez straty zápasu. Nitra vyhrala 27 z 39 extraligových derby, Novým Zámkom pustila iba 40 zo 117 bodov, no nikdy ju fanúšikovia nepochválili za štyri domáce prehry.

„Vždy to bolo derby, ktoré malo vyšší náboj. Z oboch strán. Pre fanúšikov Nitry bola vždy povinnosť vyhrať nad Novými Zámkami. Ale keď som hral za ne, trikrát sme ju porazili. Pre Nové Zámky sú Nitra presne to, čo pre Nitru Slovan,“ povedal nám Henrich Ručkay, najlepší strelec extraligových dejín corgoňov, no v sezóne 2018/19 Novozámčan.

Peter Ordzovenský strávil v Nitre šesť rokov a u rivala necelé tri: „Rivalitu bolo cítiť medzi fanúšikmi i na ľade, kde sme si s protihráčmi občas v zápale hry niečo aj vymenili. Hlavne atmosféra v Nitre vás vie vtiahnuť do iskrivých momentov. Dlhé roky som hral v Nitre, preto bolo pre mňa divné hrať proti nej derby za Nové Zámky. Ľudia tam Nitru berú ako derby číslo jeden, chcú zažiť výhry nad ňou, ideálne na nitrianskom ľade.“

Výsadné miesto má v oboch kluboch Filip Bajtek, v extraligovej histórii druhý najproduktívnejší Novozámčan a cudzinec s najviac zápasmi za Nitru.

„Oba tábory vedeli spraviť super atmosféru a vybičovať nás do lepších výkonov. Nie nadarmo sa hovorí, že do Nitry radi jazdia súperi, každý má rád, že to tam žije hokejom. V Nitre som doma, poznám tu veľa ľudí, preto bolo pre mňa vždy zvláštne prísť sem s Novými Zámkami. Samozrejme, chalanov som nešetril, teda až na pár výnimiek,“ pousmial sa Bajtek.

Na trase z veľkého mesta do malého sa skrátka premleli desiatky hokejistov. Navždy ostane faktom, že než sa Paulovič a Lantoši stali v Nitre hviezdami, do seniorského hokeja vhupli v drese Nových Zámkov. Opačným prípadom bol Šiška, v predminulej sezóne mu to pod Zoborom nesypalo, no potom si s býkom na hrudi dvadsiatimi gólmi vypýtal reprezentačný dres a angažmán vo Zvolene.

Šéfovia klubov majú dobré vzťahy, ale o fanúšikoch by sme to s takou istotou netvrdili. Veď poďme len do novembra 2021 – keď sa v Nových Zámkoch počas zápasu náhle vypli svetlá a zväzový delegát sa (azda) nepozeral, oba tábory si vymenili spŕšku vulgarizmov.

Piatkové derby bude štyridsiate v extralige, jasný favorit je Nitra, za posledných desať rokov iba raz (2018) prehrala prvý domáci zápas sezóny. Ani nad Novými Zámkami netreba mávnuť rukou. Tím moderného trénera Majorossa päťkrát vyhral v príprave, Zlínu podľahol až v predĺžení, Grazu šupol 6:1. Medzi posilami svietia hlavne bratia Juraj a Tomáš Mikúšovci.

„Tešíme sa na štart ligy, hneď to bude derby. Nové Zámky obmenili káder, mali dobrú prípravu, nečakáme ľahký zápas. Verím, že plný zimák nás poženie za víťazstvom,“ pridal center Nitry Filip Bajtek.