Zápas jesene. ČFK na ihrisku nechá všetko, AC príde v plnej zbroji

Pred nedeľným derby prinášame vyjadrenia trénerov oboch mužstiev.

Špeciálne spravodajstvo o šlágri jesene prinášame aj vďaka partnerskej spolupráci s Personálnou agentúrou Mamut, Šefkii Holding a PP Invest.

Po štyroch kolách VIII. ligy A je AC Nitra bez straty bodu so skóre 28:0. Prvých šesť súťažných duelov tímu videlo dohromady 2 135 divákov. Rekordnú návštevu šípia i na Čermáni, kde sa líder v šlágri jesene predstaví už túto nedeľu o 10:30 h.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stojí však pred ním neľahká výzva. ČFK je zatiaľ stopercentný, v priemere súka štyri góly na zápas a vyhliada návrat do regionálnych súťaží.

Potvrdí AC Nitra rolu favorita? Alebo sa domáci postarajú o ich prvú stratu bodov?

To prezradí až nedeľný súboj o Nitru, na ktorý vás pozývajú tréneri Miroslav Svýba (ČFK) a Miloš Šimončič (AC).

Svýba: Chceme návrat do regionálnych súťaží

Čo vás priviedlo ku pôsobeniu na trénerskej lavičke ČFK?

Oslovil ma prezident Heňo Benčík, či by som nemal chuť trénovať obnovené seniorské mužstvo. Nakoľko som na „Strojári“ dlho hrával, zažil tam krásne roky a ku klubu mám citový vzťah, súhlasil som.

V lige ste zatiaľ nestratili ani bod, čomu káder vďačí za skvelý úvod sezóny?

Asi je to kvalitou kádra, skladal ho náš brankár Ivan Hanakovič a poskladal ho veľmi dobre. Oslovil svojich kamarátov, s ktorými už predtým hrával. Dal si záležať, aby chalani boli nielen dobrí futbalisti, ale aj inteligentní a nekonfliktní ľudia.

Váš posledný súper odohral kvalitný polčas a siahal dokonca na vyrovnanie, kým nepridal tretí gól „do šatne“ Kucharský. Čo vravíte na hernú úroveň ôsmej ligy?

Úrovňou ligy som príjemne prekvapený, okrem favorizovaného AC sú tam ďalšie kvalitné mužstvá, ktoré sa posilnili a nič vám nedarujú zadarmo. My sa tiež budeme snažiť prispieť výkonmi k čo najlepšej súťaži a budeme sa tešiť, keď diváci budú zo zápasov odchádzať spokojní.

V minulosti ste už na Čermáni pôsobili, čo sa od tých čias v klube zmenilo najviac?

Najviac sa zmenilo fungovanie mládeže, pracuje sa s ňou výborne. Na ČFK je veľa mladých, perspektívnych a ambicióznych trénerov. Mám veľkú radosť, keď vidím plné ihrisko detí, ako sa tešia zo športu. Celkovo je na ČFK asi 350 mládežníkov, od najmenších až po dorast a družstvá dievčat.

Videli ste už nejaký zápas vášho nedeľného súpera?

Áno, súpera som videl v akcii dvakrát. Je to nesporne mimoriadne kvalitné mužstvo, my sa ich pokúsime potrápiť a chalani na ihrisku určite nechajú všetko. Veľmi si prajem, aby diváci, ktorých príde veľa, boli po zápase spokojní bez ohľadu na to, ktorému mužstvu fandia.

K oporám tímu sa okrem skúsených borcov radia i mladí hráči, ktorí na Čermáni pôsobili od žiackeho veku. Navštevujete aj zápasy súčasnej „devätnástky“, respektíve zapájate niektorých hráčov aj do A-mužstva?

Áno, U19-ku som už pozrieť bol. Tréner Urbanič mal v kádri toľko hráčov, že sa muselo vytvoriť dorastenecké B-mužstvo. Traja chalani z béčka s nami pravidelne trénujú a hrali za nás už aj majstráky.

ČFK Nitra históriou patrí do krajských súťaží, aké sú dlhodobé ciele znovuzrodeného kádra?

Dlhodobé ciele sú určite postúpiť o dve-tri súťaže, máme pekný areál, hlavná budova začína prechádzať rekonštrukciou. Chalani, ktorí budú končiť v doraste, by mohli prechádzať do áčka. Ale toto všetko sú len dlhodobé plány a až čas ukáže, aká bude realita.

Šimončič: V nedeľu môžu hrať všetci

Minulú jeseň mal Klasov po štyroch kolách na konte 21 gólov. AC Nitra ich v rovnakom čase stihol o sedem viac. Zažili ste už lepší úvod do sezóny?

Tie začiatky sezóny sa nedajú porovnávať, sú to rozdielne súťaže. Súťaž môžete začať buď dobre alebo zle, záleží od toho, aké máte ambície. My chceme postúpiť, začali sme dobre.

S akým pocitom ste opúšťali FC Klasov, kde ste naposledy vyhrali double a prepísali futbalovú históriu našej oblastnej súťaže?

Bolo mi to ľúto opustiť tak skvelú partiu, aká je na Klasove. Či už to sú hráči, realizačný tím, starosta alebo ľudia v obci. Úprimne, veľmi som si to tam obľúbil. My sme už boli prakticky dohodnutí so starostom, že tam ostanem túto sezónu, ale projekt AC Nitra ma chytil za srdce. Nitra je jednoducho Nitra.

Domácu premiéru AC Nitra videlo cez sedemsto divákov, čo je číslo, aké štadión nevidel vyše roka. Môžu sa podľa vás súperi z nižších súťaží tešiť aj na štvorciferné návštevy?

Všetci si prajeme, aby tak bolo. Nitra je veľké mesto, myslím, že ľudia sú hladní po dobrom futbale, i keď je to iba ôsma liga.

Čo vám napadlo pri nástupe na premiérový zápas, keď ste z hľadiska opäť počuli nadšený potlesk?

Po dlhšej dobe som bol opäť na štadióne, iba som si spomenul na ten otvárací zápas proti Dunajskej Strede či duel proti Trnave. Jednoducho krásne pocity.

Plánujete v ďalšej sezóne prihlásiť aj mužstvo dorastu?

Čo sa týka mládeže, tak by sme chceli postaviť čo najviac kategórií.

Čo vravíte na kvalitu súťaže, v čom je podľa vás najväčší rozdiel v porovnaní s „okresom“?

„Okres“ je samozrejme kvalitnejšia súťaž, ale to je pochopiteľné, lebo je o súťaž vyššie.

Ako sa hráči cítia po anglickom týždni, za ktorým nasleduje ďalší? Sú všetci zdravotne v poriadku?

Neviem, ako sa cítia, ale hrať môžu všetci (úsmev).