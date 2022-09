Kováčik verí v triumf, Blaži je zvedavý na Hanakoviča (hráčske pozvánky na šláger)

Pred derby ČFK verzus AC sme hovorili s obrancami ôsmoligových rivalov.

V prvých štyroch kolách stihli dohromady 41 gólov. Premiérový zápas AC videlo sedemsto divákov. Pred nedeľným derby na ČFK sa skloňuje tisícka. Súboj nezdolaných odštartuje éru nových mestských rivalov. VIII. liga A žije futbalom ako nikdy predtým.

Na šláger jesene vás pozývajú hráči Samuel Kováčik (ČFK) a Jakub Blaži (AC).

S. Kováčik: Môžeme vyhrať, aj keď nie sme favorit

Ako hodnotíte úroveň ôsmej ligy? V čom je najväčší rozdiel v porovnaní s vašim predošlým pôsobiskom v Zbehoch?

Podľa zápasov, ktoré sme odohrali, môžem povedať, že kvalita ligy je vcelku vysoká. Hoci ide o najnižšiu súťaž, v každom tíme bolo pár chalanov, ktorí by si určite zahrali vyššie. Asi najväčší rozdiel medzi ôsmou a vtedajšou piatou ligou vidím v kondičnej pripravenosti hráčov.

Aký to bol pocit nastúpiť za A-tím materského klubu?

Po prvýkrát som za áčko nastúpil ešte vo 4. lige, ale aj teraz som sa tešil naspäť. Skutočnosť, že na ČFK sa utvoril tím mužov, ma presvedčila, aby som vo futbale aj po menšej prestávke pokračoval.

Navštívili ste už nejaký súperov zápas, poznáte jeho hru?

Nie, cez týždeň som pracovne preč z Nitry a tak som rád, že cez víkend stíham tréning a zápas nášho tímu, aby som bol aj s priateľkou a rodinou.

Ako sa hráči cítia pred duelom jesene? Nastúpi v nedeľu ČFK v plnej sile?

Myslím si, že dobre, sme namotivovaní a chceme ukázať, že aj keď súper je favorit, tak ich môžeme herne predčiť a zvíťaziť.

Na začiatku septembra vás z Campri Cupu vyradil Močenok po tesnom výsledku 1:2. Čo treba v nedeľu zmeniť v porovnaní s týmto duelom?

V tom zápase sme mali viacero absencií, náš súper bol kvalitný a využil to. Verím, že v nedeľu to bude vyzerať inak.

Na Čermáni ste futbalovo vyrástli. Čo sa v klube od vášho odchodu zmenilo najviac?

Podmienky, hlavne ihriská. My sme v zime niekedy museli trénovať na parkovisku za Mestskou halou, zatiaľčo dnes sú tu tri plochy s umelým osvetlením.

Blaži: Káder podobný AC som nezažil ani v štvrtej lige

Čo vás inšpirovalo k prestupu do AC? S akými cieľmi ste do klubu prišli?

O vzniku AC som počul už skôr. V čase, keď sa tvoril káder, sme boli na medzinárodnom turnaji v Poľsku, kde som bol ako tréner výberu U9 ObFZ Nitra. Oslovili ma, či idem do toho. Zbehlo sa to rýchlo a prestup som potvrdil ešte tam. V tom čase som bol po operácii päty a tak mi možnosť zahrať si nižšiu súťaž padla vhod. Cieľom je určite postup do vyššej súťaže a prilákať veľa ľudí späť na štadión do Nitry.

Hrali ste už niekedy v minulosti ôsmu ligu? Ak áno, kde?

V minulosti som nikdy nehral ôsmu ligu. Proti všetkým tímom hrám po prvýkrát. Okrem Ivanky pri Nitre.

Čo vravíte na kvalitu tejto súťaže? V čom je hlavný rozdiel v porovnaní s vašim predošlým pôsobiskom?

Tímy ako AC a ČFK určite pozdvihli kvalitu tejto súťaže na vyšší level. Veľa tímov si zápasy proti týmto mužstvám ide užiť, keďže môžu nastúpiť proti takým hráčom, ako je ,,Foďo“, ,,Kuko“ a ,,Kongo“ (Tóth, Šimončič a Kóňa, pozn. red.) alebo Benčík a Ďatko. V minulej sezóne som pôsobil v Hlohovci, kde skladba mužstva nebola taká ako v AC, a to sme hrali vtedajšiu 4. ligu.

Ako sa vám páči v novom mužstve, čo vravíte na kolektív?

Kolektív je super – veľa chalanov som poznal už predtým, s niektorými som dokonca aj hrával v Alekšinciach. Starších hráčov dopĺňajú mladší, čo je skvelé.

Aký to bol pocit pri prvom nástupe na trávnik štadióna pod Zoborom?

Keďže prvý zápas proti Čakajovciam som nestíhal, moja premiéra na štadióne bola až teraz proti Lukáčovciam. V kariére som ešte nemal možnosť zahrať si na ňom. Nastúpil som v 56. minúte a moje pocity boli skvelé.

Navštívili ste už zápas súpera, poznáte jeho hráčov?

Teraz som bol pozrieť na Ivanku, ale veľa chalanov z kádra tam už ani nepoznám. Na iného súpera som v tejto sezóne pozrieť nebol, viem iba, že za ČFK chytá Ivan Hanakovič, takže som zvedavý, koľko gólov mu vsietime (úsmev).