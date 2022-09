S Personálnou agentúrou Mamut pomáha ľuďom a na Čermáni sa baví futbalom

Mamut ročne pomôže dvetisíc ľuďom. Spolumajiteľa značky spoznáte aj v kopačkách.

Poznáte Personálnu agentúru Mamut? Mali by ste! Kto hľadá prácu, na Špitálskej 4 alebo na 0948 690 190 je na správnom mieste. Značku etablovalo krásnych dvanásť rokov na trhu. Takmer päťhviezdičkové referencie na Facebooku jasne vravia, že máte dočinenia s profíkmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Na prvé miesto kladieme hlavne ľudský prístup, kvality zamestnancov a uspokojenie klientov podľa ich požiadaviek. Každoročne sme oslovovaní približne päťdesiatimi zamestnávateľmi žiadajúcimi pracovný personál na rôzne pozície, napríklad riaditeľov, manažérov, ale aj skladníkov alebo kvalitárov. Snažíme sa o čo najväčší komfort pre firmy aj zamestnancov. Ročne pomôžeme s prácou dvetisíc ľuďom,“ vyratúval MARTIN HUMENSKÝ, spolumajiteľ známej spoločnosti, ktorú v roku 2010 založil Miloš Kovár.

Náborové centrum zdvíha telefóny nonstop, personálnej agentúre záleží na dobrom mene, lebo iba tak vie o nej letieť do sveta správny chýr. Dominuje na celom západnom Slovensku od Bratislavy po Nitre. A prečo sa volá Mamut? „Lebo sme silní v hľadaní ľudí, silní ako mamut,“ pousmial sa Humenský.

Má akoby dva životy. Po dlhých pracovných dňoch si košeľu prezlieka do dresu. Región, a teda aj inšpiráciu do pracovných možností, spoznáva v kopačkách. Odchovali ho Lužianky, dlhé roky držal nad vodu futbal v Štefanovičovej, teraz je jeden zo sedemnástich spoluautorov (na čele s trénerom Svýbom a prezidentom Benčíkom) novej éry v niekdajšej bašte. ČFK Nitra po piatich rokoch obnovil áčko – a tvrdý stopér bol jeden z prvých, ktorí v lete pomohli vzkriesiť spiaceho obra.

„Hneď na začiatku sme si na rovinu povedali, že nikto nech v tíme neočakáva nijaké platy. Ani päť centov. Vieme, že niektorí dnešní futbalisti by si za euro dali do kolena vŕtať, no my hráme za pivo, klobásu, výborný kolektív a hlavne pre divákov. Partiu sme skladali podľa toho, aby ju nik nekazil. ČFK je značka, veľa chalanov sa teší, že sa môže zviditeľniť,“ vysvetlil Martin Humenský.

Tiež iba od úžasu otvára ústa, čo s loptou dokáže spoluhráč a exreprezentant Henrich Benčík. „Všetci sa od neho môžeme učiť! Spolu s Ďatkom prináša do mužstva skúsenosť. Vie skórovať, no aj skvele zakryť loptu, ak mu ju náhodou nevezme Stano Kucharský,“ rypol si do kamaráta a ďalšieho tímového strelca.

ČFK v nedeľu o 10.30 h privíta silný AC Nitra, šláger ako hrom sa teší výnimočnej propagácii aj vďaka spolupráci s Personálnou agentúrou Mamut.

„Veľa ľudí si myslí, že silou-mocou chceme hneď postúpiť do siedmej ligy, no my skutočne chceme hrať hlavne pre radosť a či budeme majstri teraz alebo rok či dva, to nie je priorita. Do veľkého zápasu ideme s pokorou, bez horúcej hlavy. Súper má silné mená, no to aj my. Zahráme si s ním otvorenú partiu. Keď proti Čakajovciam prišlo na AC sedemsto divákov, tak u nás snáď bude raz toľko,“ pridal Martin Humenský, ktorému z plnej tribúny budú fandiť priateľka Nikola a synček Mateo.