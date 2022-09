Nitra oslavovala futbal. Na ôsmej lige 1 420 divákov! (+118 FOTIEK)

Nepoddajný ČFK a nadupaný AC v šlágri (1:2), na ktorý sa bude spomínať.

Stretnú sa majitelia 1 132 štartov a 90 gólov v slovenskej lige, majstri v kopačkách s 56 zápasmi v pohárovej Európe, 15 reprezentačnými čiarkami a štyria z top desiatky zápasových rekordérov FC Nitra v ére samostatnosti.

To nie je vtip, to bol šláger, ktorý na futbal do Nitry prilákal najviac divákov za vyše dva roky. A to v ôsmej lige!

Ďatko s Benčíkom sa postavili Kóňovi, Šimončičovi, Tóthovi a Hambálkovi a páni futbalisti ukázali, prečo ich kedysi vysielali telky. Dnes dorazili hneď tri – okrem živého prenosu MY Nitrianskych novín aj TV Central a Iná Liga TV.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako Tóth s Osypenkom a potom Šimončič zosnovali "ligové góly" na 0:1 a 0:2

Prečo Hambálek konečne dostal súpera a ako mu Hanakovič prečítal penaltu

Prečo Kucharský oslavoval ako vo finále Ligy majstrov

Čo na šláger vraveli Kóňa, Tóth, Benčík a Ďatko

Ako sa v súbojoch popoťahovali Šimončič a Benčík

BONUS: MY sme oznámkovali 25 hráčov ČFK a AC (plus dve vety o každom)

Presné štatistiky striel, rohov, ofsajdov a faulov

Už výkop mal čaro

FC je v háji, ale máme ČFK a AC! Práve tváre (staro)nových projektov Henrich Benčík a Miloš Šimončič si prevzali darčekové koše ako osobnosti mesiacov august a september v Oblastnom futbalovom zväze Nitra. Potlesk na otvorenej scéne neustal: čestný výkop mali legendárny kapitán Dynama Čermáň Karol Švihel a prvý Benčíkov tréner Miroslav Svýba.

Bývalý kapitán Dynama Čermáň Karol Švihel (vľavo v červenom) mal čestný výkop šlágru s AC. (zdroj: Miroslav Slávik)

Úžasný pas Tótha

AC dorazil so skóre 45:1 zo siedmich majstrákov a na úvod si dupol štyrmi šancami: Korman a Šimončič hlavičkovali vedľa, Osypenko minul a keď Hambálek vycvičil obranu, nepochodil u Hanakoviča.

„Prvých pätnásť minút sme mali priveľký rešpekt,“ vedel Marián Ďatko, ikona FC Nitra a po 25 rokoch stopér ČFK.

Domáci sa prihlásili po polhodine a favoritovi veruže riadne zabehlo. Šance Ďuricu a Brucknera presvišťali len tesne vedľa pravej žrde.

Reakcia AC? „Ligový“ gól do šatne na 0:1!