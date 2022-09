Štvrté víťazstvo pre Rosinu a Sládečku

V európskej sérii GT2 sa schyľuje k dramatickému súboju o majstrovský titul, pričom medzi favoritov patrí slovenská posádka Štefan Rosina - Filip Sládečka.

Na okruhu v španielskej Valencii sa jazdil predposledný víkend tohtoročnej European GT2 Series. O ďalší fantastický výkon sa postarala slovenská posádka štartujúca v tíme True Racing by Reiter Engineering s perspektívnym vozidlom KTM X-Bow GT2. Slováci sa aj napriek miernej nevýhode v charakteristike okruhu, ktorá navyše zvyšovala degradáciu pneumatík, dokázali s okolnosťami bravúrne popasovať.

Už tréningy naznačili, že to bude veľmi náročný víkend a pôjde sa až na doraz síl a schopností. V kvalifikácii rozhodovali desatiny sekúnd, čo pre Filipa znamenalo druhé miesto na štarte prvých pretekov, respektíve tretie pre Štofiho na rošte druhých pretekov. Ako víťazi z predošlého víkendu v Belgicku dostali Slováci na dôvažok ešte „odmenu“ v podobe hendikepu 10+5 sekúnd počas pit stopu v prvých pretekoch. Na sobotu bola teda stratégia jasná.

Sládečka držal v úvodných pretekoch tempo a Rosinovi odovzdával druhé miesto. Už s hendikepom Štofi klesol na štvrtú priečku, no pódium bolo stále na dosah. Potom však prišla kontroverzná ďalšia penalizácia! Jeden z pomalších pilotov spôsobil kontakt pri predbiehaní o kolo, no potrestaný zastávkou navyše bol prekvapivo Rosina! Po tomto incidente sa „slovenské“ KTM s číslom 15 vrátilo na siedme miesto a Štofi predviedol majstrovskú jazdu, keď sa znova pretlačil na štvrtú pozíciu. V cieli od pódia zaostal len o 1,3 sekundy.

Satisfakcia za zvláštne okolnosti z popoludnia prišla podvečer. Štofi síce po štarte klesol na štvrté miesto a zasekol sa v sendviči súperov, no strata na čelo bola stále riešiteľná. Rosina potom múdro, hneď po otvorení PIT okna, zaroloval do depa a Sládečku vrátil na čistú trať. Filip sa do toho oprel a začal vynikajúcu stíhaciu jazdu. Postupne sa prepracoval na druhé miesto a vytvoril obrovský tlak na súpera pred sebou. Rozhodujúci moment prišiel dve minútu pred koncom, kedy pilot Audi urobil chybu a Filip Sládečka zaslúžene posunul KTM X-Bow GT2 s číslo 15 do vedenia. „Išiel som na doraz,“ priznal v cieli Filip. „Videl som, že nášmu súperovi v boji o titul odchádzajú gumy, a tak som tlak ešte zintenzívnil. Bolo to hop alebo trop, ale vyšlo to.“

Rosina, po tom, ako svoju prácu na trati odviedol v prvom stinte, už len s napätím sledoval vývoj na trati a veril vo víťazstvo. „Bolo to mimoriadne napínavé,“ priznal spokojný Štofi Rosina, ktorý vnímal aj hrozbu ďalšej penalizácie. „Celý tím odviedol fantastický výkon! Aj napriek okolnostiam sme dokázali priviezť veľmi cenné víťazstvo, ktoré nás naďalej drží v hre o majstrovský titul. Všetkým sa chcem veľmi poďakovať za prácu, ktorú tu odviedli. Je to skvelá partia skvelých ľudí. S Filipom sme si sadli a vytvorili posádku schopnú naplniť náš cieľ. Všetko je stále otvorené a tak s pokorou budeme tvrdo pracovať až do konca.“ Posledným súťažným víkendom sezóny European GT2 Series 2022 bude podujatie na francúzskom okruhu Paula Ricarda v dňoch 15.-16. októbra.