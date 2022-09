Nikdy nemali plateného hráča. Inde futbal kape, srdciari zo Šurianok sa ním bavia

Privábi AC Nitra do dediny návštevu, aká tam tridsať rokov nebola?

Až trinásť dedín v okruhu desiatich kilometrov už dnes nekope do lopty. Šurianky sa držia. V celom okrese Nitra hrajú futbal už iba dve menšie obce.

Nezažiaria každý víkend debaklom, nezvyknú sa biť o titul. Nemajú na čele klubu bohatého „bafuňára“ so stoeurovkami. Futbal robia srdcom. Nezištne. Kým iné kluby vymierajú, oni sú stále tu. A malej dedine, 585 obyvateľom, dávajú zmysel nedele.

A tentoraz dupľom: veď privítajú zvučný AC Nitra!

Všetko berú s úsmevom

„Všetko je o ľuďoch,“ vie Tomáš Ďuriška, od roku 2014 šéf skromného klubu.

„Hlavným partnerom je obec, okrem sezónnej dotácie 3 200 eur aj udržiava ihrisko a platí energie. Miestni podnikatelia nám vlani pomohli s automatickou závlahou, čo bol veľký míľnik pre klub. Vybudovali sme si ju svojpomocne. Hráme s domácimi a zápalom do futbalu. Sme skvelá partia bez treníc, všetko berieme s úsmevom. A pomaličky sa posúvame, v zime sme po pätnástich rokoch boli na sústredení,“ rozpráva dobrák, ktorý telefón zdvihne aj o polnoci a popritom v bráne predvádza krásne zákroky.

Nikdy neplatili hráčov

Ak porovnáte súpisky Šurianok z rokov 2016 a 2022, nájdete šesť rovnakých mien. Tomáš Ďuriška, Erik Klučár, Matúš Sliška, Mário Fábry, Miroslav Pružinec či kapitán Jaroslav Fabo garantujú silné a zdravé jadro. Skvelí parťáci sú pritom z futbalu v mínuse. Nepýtajú si ani len na cestovné, keď sa vlastnými autami ide hoc aj na okraj oblasti.

„Stačili by nám traja-štyria kvalitní hráči a hrali by sme o popredné priečky. Nikdy však nechcem dopustiť, aby sme sa v Šuriankach oháňali s peniazmi. A aby sme si navzájom vyčítali, kto vzal dvadsať eur a kto nie. Nikdy tu nebol platený hráč a chcem, aby to tak ostalo,“ vraví Tomáš Ďuriška.

Zápas storočia

Šurianky mali aj svoju silnú generáciu, v rokoch 1995 – 2007 viackrát bojovali o postup do najvyššej oblastnej súťaže, svojho času im unikli Tešedíkovo a Eldus Močenok.

„Celé okolie chodilo na futbal do Šurianok. Na hráčov ako Paľo Košlab, Marek Fábry, Julo Škobla, Peťo Slamka, Jaro, Milan a Roman Chovancovci, Ľubo Báleš, Jožko Petrík, Ivan Mikula a, samozrejme, Stano Bahelka,“ vysypal z rukáva Štefan Košlab, vtedy brankár, dnes tréner v tandeme s Bahelkom a rešpektovaný kronikár.

Odkedy pred azda tridsiatimi rokmi zanikla tradícia družstevných turnajov, v Šuriankach nebolo na futbale tristo divákov. Nedeľa to môže zmeniť. O 10.30 h príde AC Nitra, líder 8. ligy so skóre 30:1 s troma ikonami futbalu pod Zoborom v kádri (Kóňa, Tóth, Šimončič).

„V Šuriankach doteraz nikdy nehral taký kvalitný súper. Bude to pre nás zápas storočia. A pre hráčov zážitok – zahrajú si proti skutočným pánom futbalistom. Výsledok nebude podstatný, chceme sa prezentovať slušne, so cťou a spraviť si peknú nedeľu,“ pridal tréner Štefan Košlab.