Šurianky hore nohami, tri sudy a problém zaparkovať. Skočí najlepší hráč do potoka?

Na FC by sme si verili viac než na AC, vraví srdciar zo Šurianok Marek Košlab.

Nitrianski ôsmoligoví velikáni už objavili čaro severných končín okresu. AC do Nových Sadov prilákal tristovku divákov a k keď do Dolných Lefantoviec prišiel ČFK, už cez zápas sa v bufete minulo sto litrov piva a kofoly, ktorá sa po poslednom hvizde ledva ušla domácim futbalistom.

V nedeľu o 10.30 h má dedinský futbal znovu sviatok. V malých Šuriankach sa dušujú, že ešte nikdy nevítali tak veľkého súpera. S AC Nitra prídu majitelia až 901 štartov a 62 gólov v prvej slovenskej lige.

Všetko pod päť poteší

„Príchodom AC a ČFK, ale aj Ivanky celá súťaž chytila úplne nový rozmer. Je pre nás vzácne, že už aj o malých Šuriankach sa zrazu píše. Už sme si užili zápas na Čermáni. Ani som nedúfal, že by som v kariére mohol mať tú česť hrať proti Benčíkovi. A teraz? Šimončič, Kóňa a Tóth? Taký súper tu nikdy nebol. Ale Nitra musí hrať prvú ligu, nie ôsmu. Rád som tam chodil na futbal. Keď na jeseň 2017 dal Charizopulos gól Dunajskej Strede, od radosti som preskočil zábradlie na tribúne. Je úžasné, že si teraz môžeme zahrať proti hráčom z tejto garnitúry. Všetko pod päť gólov v mojej sieti ma poteší,“ rozrozprával sa Tomáš Ďuriška, brankár i šéf klubu v jednom.

Búcora junior v potoku?

Ikona Nitry Miloš Šimončič si to asi nebude pamätať, ale pred desiatimi rokmi na prvoligovom tréningu strieľal na akéhosi Mareka Košlaba. Vtedy šikovného dorasteneckého brankára, dnes (po zraneniach kolena) stredopoliara Šurianok.

„Hlavne Clebera som nevedel chytiť,“ spomína 26-ročný Košlab. „AC je tak silný, že lepší výsledok by sme asi spravili so štvrtoligovým FC. Pre niektorých z nás to bude životný zápas. Nechceme dostať debakel, asi budeme musieť trošku zdržovať,“ pridal s úsmevom.

Zastrájal sa, že bude prvý, kto novému nitrianskemu klubu dá gól z hry. Predbehol ho Kucharský z ČFK.

„Martin Búcora mladší sľúbil, ak skóruje, skočí do potoka. V sobotu je brigáda na ihrisku, tak mu to idem vykosiť,“ rehoce sa Marek Košlab. „Zavolám na vodohospodárske služby do Hruboňova, nech to ‚Piónovi‘ trochu uvoľnia a spravia výlev skôr, aby mal aj vodu a nielen blato,“ pritakal kapitán Jaroslav Fabo o výzve pre najlepšieho hráča Šurianok.

Jedno z naj ihrísk

Malá dedina bude v nedeľu o 10.30 h hore nohami. Chystá sa dokonca organizácia dopravy, parkovať sa má pri družstve, pohostinstve alebo pri cintoríne. Bufet očakáva tržbu sezóny, namiesto dvoch ľudí ho bude obsluhovať až päť. Pripravené sú tri sudy piva Březňák a chutné hranolky. A vytlačených je tristo vstupeniek.

„V utorok sme upratovali kabíny, umyjeme aj sprchy. Obvykle pred zápasom kosíme iba v piatok, no tentoraz budeme aj v sobotu a hneď aj povalcujeme. Hospodári sme takpovediac v šatni, tým hlavným, samozrejme, Peter Záhorský. Myslím si, že teraz máme jedno z najlepších ihrísk v ôsmych ligách,“ vyriekol Marek Košlab.