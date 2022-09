Makali jeden za druhého. Košičanov položili východniari

Zlý vstup do sezóny je minulosťou, Sejejsov tím slávi prvé tri body.

Hokejisti Nitry už nie sú na poslednom mieste tabuľky.

Pod Zobor dnes pricestovali Košice a oba tímy čakali na prvú výhru v sezóne. Zodpovedný výkon priniesol úspech domácim farbám. Corgoni si tak v treťom kole užili prvú víťaznú ďakovačku s najlepšími fanúšikmi.

Konečne to prelomili

Do 50. minúty mali corgoni len jedného strelca, keď sa v oslabení presadil Hrnka.

Remízový stav 1:1 prelomil nečakaný autor gólu. Mnohí priaznivci si želali vidieť opäť v drese Nitry Samuela Bučeka. To sa nestalo, ale hráč s číslom 25 sa tešil z kľúčového zásahu. Na útočný výpad vybral mladý bek František Gajdoš a bol odmenený, keď vydoloval stratený puk a dotlačil ho za čiaru. „'Moly' mi to posunul, snažil som sa puk zatiahnuť do pásma. Dajako sa to tam zamotalo aj košickej obrane a spolu s Hrncom sme to dorazili. Chvalabohu, padlo to tam a konečne sme to prelomili tie prehry,“ tešil sa rodák z Bardejova po výhre 3:2.

Dôležitú poistku - a veru krásnu - pridal krídelník Samuel Solenský.