Weissovci už vedia, kde je Branč. Takéto zápasy tu ešte uvidíme, sľubuje Kazán

Slovanisti rozdávali dresy, dedina sa bavila futbalom a úplnú idylku kazili len drobnôstky.

Tento deň už nikdy nič neprekoná. Áno, „aranycsapat“ Branču bol v 70-tych rokoch postrach celého regiónu, ale aby v dvojtisícovej dedine hral Slovan Bratislava? A majstrák? Silná káva!

A neriešme, či je skóre 0:2 hanebne prinízke alebo nie! Tešme sa z reklamy na futbal tak, ako decká na dedine, ktoré skákali po hviezdach z telky a vyzliekali ich z dresov.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako diváci provokovali Weissa ml., čo im odkričal a ktorému futbalistovi z okresu dal dres

Kto od Slovanu čakal viac a sťažoval sa, že gól bol po ruke

Čo v polčasovej pauze nahlas znelo zo šatne Slovana

Po akej citlivej otázke Weiss st. odišiel od novinárov, čo vravel na brankára Hippa a kam ho Branč „predal“

Ako žičliví boli slovanisti a ktorý z nich Branču vystrúhal poklonu

Čo Chovan povedal o údajných rozbrojoch na Slovane

S ktorými Brančanmi sa fotili fanúšikovia, ktorý mohol byť hrdina a prečo získali nových fanúšikov

Čo vravel Kazán o tom, že takýchto zápasov ešte v Branči bude viac

Od Slovanu čakal viac

Zápas storočia mal návštevu storočia a 1 712 divákov až do 44. minúty živilo zázrak v 2. kole Slovnaft Cupu. Neznalí by belasým napriek 80-percentnému držaniu lopty dlho neverili desaťtisícové platy, sily šetrili asi pre nabitý kalendár. Či mali rýchlo kopať penaltu alebo hneď dve? Rozhodca Marsal to mal ťažké.

A Hipp v bráne stokrát viac, chytil hlavičku Medveda, potom ho nechtiac „zrámoval“ v súboji a keď už bol prekonaný, Čery vlastným telom na čiare zachránil pred Šaponjičom.

„Zastavil som loptu trupom a položil na ňu nohu, žiadna ruka,“ odmietal jedenástku Denis Čery.

Top potlesky prvého polčasu? Keď Čery preletel z krídla a vypálil na Chovana a keď Weiss schytal žltú kartu za faul na Gogu.