„Hertha“ by Sparte požičala Straku, doma vyhráva aj bez dvoch kráľov

Veľký Cetín sa bavil v stovežatej.

Vyhrať Campri Cup, pohárovú súťaž ObFZ Nitra, sa oplatí - Veľký Cetín sa za vlaňajšie zlato za odmenu vybral do Prahy. (Zdroj: fkvc)

Poznali ste, ako dobrá je partia futbalistov Veľkého Cetína? Zabudnite na to. Teraz je ešte lepšia!

V predminulý víkend sa od štvrtka do nedeľa bavila v Prahe a dosýta si užila krásny darček od ObFZ Nitra za zlato v Campri Cupe 2021. Zväz zatiahol komfortný autobus, vstupenky na Spartu proti Baníku a časť ubytovania. „Hertha“ si rozložila tábor päť minút od Karlovho mosta a v stovežatej sa zabavila pivom, sviečkovou a hlavne jedným z najväčších českých derby.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Veľký zážitok! Skvelá odmena od zväzu. Počkali sme si na ňu a stálo to za to. Niektorí konečne ušli z domu... Keď sme to zažili, chceme Campri Cup vyhrať znovu,“ vyhlásil krídelník Matej Fábry.

Krásne platy by si Veľkocetínčania so Sparťanmi možno vymenili, no súčasnú klímu ani náhodou. Priskeho tím vypálil dvadsať striel, Baníku stačila jedna na remízu 1:1, už piatu deľbu pre „rudých“ po sebe. Plná Letná v hneve vyhadzovala vedenie a hlavne športového riaditeľa Rosického.

„Prvý polčas mal úroveň, domáci hrali výborne, Čvančara, Kuchta a Jankto by si zahrali aj u nás a náš skvelý brankár Oskar Straka by sa v Prahe nestratil, možno ani v Sparte. Ostrava ani nebola pri bráne, vyrovnala, keď sme vychádzali z bufetu. Druhý polčas bol už veľmi priemerný. Z tých, čo boli na zápase, si to najviac užil Samo Štós. V Prahe bolo výborne, ale už sa pozeráme vpred,“ s úsmevom rozprával Fábry.

Keď vicelídri VII. ligy v nedeľu vyskočili z autobusu, Jarku dali 3:1 a vyhrali siedmykrát po sebe.

„Nohy nás priveľmi neposlúchali, bolo to odhodlaní. ‚Chari‘ (Nikos Charizopulos, pozn. red.) to vzal na seba a vyburcoval nás pekným gólom. Zomkli sme sa a potvrdili silu partie. Tá je už pár rokov vynikajúca. Manažér Peťo Paščák nastavil poradovník, podľa ktorého po každom tréningu jeden z hráčov pripraví občerstvenie a aspoň hodinu spolu sedíme. S našimi výsledkami žijú aj fanúšikovia, chodí ich stále viac, so šálmi nám fandia i vonku,“ hovoril 27-ročný ťahúň Veľkého Cetína.

„Hertha“ vyhráva, aj keď v lete stratila svojich dvoch kráľov a jedných z top hráčov v celej oblasti. Dieru po skvelom stopérovi Petrovi Horešovi (už Klasov) zalepila žarnovickým dlháňom Róbertom Bocianom a kým bombardér Adrián Grebáč strieľa v Nemecku, tréneri Márius Charizopulos a Pavel Búš na jeho pľac šikovne posunuli prebudeného Samuela Štósa.

„Za formu vďačíme aj šírke kádra. Zvládli sme dôležitý zápas v Žitavanoch, kde podľa mňa v sezóne už nikto nevyhrá. Teší ma, že do áčka zapracúvame aj odchovancov Tomáša Nováka a Erika Szerzödiho, prvé plody našej práce s mládežou, ktorú sme začali pred siedmimi rokmi,“ prezradil Matej Fábry, spolu s bratom Erikom klubový kouč mládeže.

V nedeľu o 14.30 h sa vo Veľkom Cetíne zíde návšteva kola, v šlágri dvoch najlepších tímov VII. ligy prídu Dolné Krškany.

„Obranca Krškán Jakub Zábojník mi robí asistenta pri doraste ČFK, viete si predstaviť, ako sa už dlho hecujeme... Stano Bečica poskladal dobré mužstvo, je očakávané, že hrajú hore. My sme však už viackrát ukázali, že ako skúsené mužstvo vieme zvládať ťažké zápasy,“ pridal Fábry.