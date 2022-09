Vylieči gólovú chorobu Buček? Ponuku má aj z Nitry

Len sedem gólov v prvých štyroch kolách? Najmenej od roku 2013.

Štyri body a desiate miesto po štyroch kolách nie je štart, z akého by u vicemajstrov odpadávali. Bod z Banskej Bystrice bol v nedeľu málo, Buncisova rana v piatej sérii nájazdov pristála na žrdi, Tamáši predtým trafil ponad Honzíkov betón a tak každý zabudol, že v tretej tretine mala Nitra lepší pohyb i viac šancí.

„Nech si Varga namočí hokejku do záchoda, možno bude mať šťastie,“ vypisovali fanúšikovia. Buncis a Solenský vymýšľali Vargovi v tretej tretine samé dobré parkety, ale ten trafil Rahma alebo mantinel. Gól by mu doprialo každé z tridsiatky hrdiel v hlučnom sektore Nitry.

„Že tá lajna hrala aktívne? To môžeš niekde napísať, ale my potrebujeme góly,“ lakonicky vravel tréner Normunds Sejejs. Prehra v nájazdoch mu očividne nebola po vôli.

Žiaden z piatich gólov vo vynovenej podurpínskej aréne nepadol v hre piatich na piatich, čo súhlasí s teóriou, že Banská Bystrica a Nitra zatiaľ nie sú úplne hotové mužstvá . Logicky sa žiada čas, aby do seba zapadli kolieska prebudovaných kádrov.

Prvým vzruchom bola presilovka baranov v 13. a 14. minúte – Holešinský im najprv vykrútil rohy skvelým únikom (0:1), no už o 33 sekúnd Bíreš zasunul do odkrytej brány (1:1).

V druhej tretine Banská Bystrica párkrát dusila hostí v pásme, aj skórovala, keď sa Solenský márne sťažoval na vylúčenie, Šoltés načapoval Urbánekovi (2:1) a Gajdošovi sa tak vypomstil určitý nedôraz pri mantineli.

Nitrania však ušli zo zveráku, Holešinský mal tutovku a z následnej presilovky Solenský prestrelil všetko živé (2:2). V tretej tretine boli živší, neraz šikovne otvorili pásmo, no čo potom? Čisté šance leteli do betónov, lapačky, vyrážačky... Tri Vargove a jedna Molnárova a v predĺžení trebárs Buncisova. Prirátajte päť nepremenených trestných strieľaní.

„Určitá chémia tam je, dostávame sa do šancí, no mali sme ich dosť na to, aby sme zlomili zápas. Aj ja som mal tutovku pred prázdnou bránou. Mohli sme hrať aj lepšie. Je v nás viac, než sme dnes predviedli,“ povzdychol si strelec Samuel Solenský, dvakrát sediaci na trestnej lavici.