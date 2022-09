Ako biely balet. ViOnu pred desiatimi rokmi tlieskalo celé Slovensko

Žilina 1:0, Trnava 5:0, Slovan 3:1! Skvelá inšpirácia do dneškov.

Už je to desať rokov! Zlaté Moravce na jeseň 2012 do troch magických kôl skryli tri okúzľujúce výsledky s troma kráľmi predošlého ročníka. Dodnes sa dve najvyššie návštevy pri Žitave za posledných desať rokov datujú do sezóny 2012/13.

Dátumy 25. august a 2. i 15. september majú „vioňáci“ napevno vytetované v mysli. Doma s majstrom-Žilinou 1:0, vonku v striebornej Trnave 5:0 a potom 3:1 proti bronzovému Slovanu, napokon šampiónovi. Vrchol blaha.

Malé mesto bolo zrazu sexy pre celé Slovensko, MY Nitrianske noviny písali o „bielom balete“, odborník Miroslav Hašan sa v denníku Športu dokonca nadchýnal o „pyrotechnikoch z periférie, ktorí súperov vyhodili do povetria, žiadna opatrnosť, zaparkované nákladiaky na vlastnej polovici a vyslyšané modlitby o náhodných góloch, naopak, vztýčená hlava, futbalovosť, zdravá drzosť, cieľavedomosť, a to všetko v nízkonákladovom režime – obdivuhodné! ViOn má tri až štyrikrát menší rozpočet ako Slovan, Žilina a Trnava, napriek tomu v lige herne vyčnieva. Jeho futbal baví. A to je dobrá správa.“

Radosť vionistov z gólu do siete Slovana. (zdroj: Patrik Levický)

„Proti Žiline, nášmu materskému klubu, sme sa so Škvarkom chceli ukázať, proti Trnave mal zase špeciálnu motiváciu náš tréner Jarábek a Slovan bol Slovan. Vždy sa to pospájalo. Polčasová pauza so Žilinou akoby bola včera.