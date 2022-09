Dunčič: Na Krškany sa zabudlo. Treba im vrátiť, čo dávajú

Chce byť silným hlasom Krškán a má konkrétne plány.

Na futbale v Krškanoch už roky nebolo toľko ľudí, čo minulú sobotu! K tomu ôsma výhra v rade, pekné góly, lahodný guláš, no hlavne človečina a priateľské stretnutia.

Autorom príjemného podvečera bol JURAJ DUNČIČ (30), s číslom 1 kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva za Horné a Dolné Krškany. Ako patriotovi a rodákovi mu záleží na trojtisícovej mestskej časti – nedávno vlastnoručne zreparoval sedačky na futbalovom štadióne a vyčistil fasádu kostola.

„Rozhovory s ľuďmi mi dodávajú energiu, vnímam, že sú radi za nový vietor. Kladiem si podstatné a realizovateľné ciele,“ povedal Juraj Dunčič. Zoznámte sa s hlavnými cieľmi člena Správnej partie Igora Kršiaka, ktorý chce byť silným hlasom Horných a Dolných Krškán a rozumie témam, o ktorých hovorí.

Juraj Dunčič (v hornom rade piaty zľava) je členom Správnej partie Igora Kršiaka.

DOBUDOVANIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI: „Považujem za obrovský problém, že v celej mestskej časti nie je žiadna lekáreň a iba jedny plnohodnotné potraviny. V rokovaní máme cirkevné pozemky, na ktorých by na základe našich vizualizácií mohol vzniknúť druhý obchod s potravinami, ktorý by nemal problémy so skladovými priestormi. Ďalším nedostatkom je, že v celej mestskej časti je iba jeden bankomat.“

DOBUDOVANIE CYKLOTRASY AJ S ODDYCHOVOU ZÓNOU: „Cyklotrasa končí v Horných Krškanoch a znovu začína za Dolnými. Evidoval som problémy s jej dobudovaním. Pre mňa však „nedá sa“ neexistuje, som človek, ktorý hľadá riešenia. Nemal by byť problém ani s pozemkami pre vybudovanie oddychovanej zóny so zeleňou, sezónnym bufetom a detským ihriskom pri cyklotrase. Vybavenosť miest je predsa aj v záujme súkromných investorov, ktorí tu vychovávajú svoje deti.“

POSILNENIE BEZPEČNOSTI NA NOVOZÁMOCKEJ ULICI: „Na štyroch-piatich kilometroch sú iba štyri priechody pre chodcov. Záleží mi na minimálne lepšom osvetlení a zvýraznení existujúcich. Tranzit po ulici je veľký, o to viac musíme dbať na bezpečnosť rodín s deťmi, ktorých je v Krškanoch stále viac.“

Juraj Dunčič spolu s Igorom Kršiakom venoval 500 eur prosperujúcemu futbalovému klubu v Dolných Krškanoch.

VYČISTENIE KRŠKÁN: „Nie je normálne nestrihať stromy, nelikvidovať náletové dreviny, pravidelne nekosiť... Okrem toho je dôležité zabezpečiť častejší vývoz veľkoobjemového odpadu, prípadne osadenie kamerového systému v lokalite Bita, kde evidujeme problém s nelegálnym vývozom odpadu. Pre všetko spomenuté mám pocit, že na Krškany sa zabudlo. Do mestského rozpočtu platia vysoké dane z nehnuteľností, no namiesto napríklad dvadsiatich percent sa im vracia iba smiešny zlomok.“

VÄČSIA PODPORA FUTBALU: „Futbalový klub v Krškanoch je mestský, aj preto si zaslúži oveľa väčšiu podporu, a to pre skvelý výsledky mužov i prácu s mládežou. Momentálne futbal živí iba Stano Bečica s partiou zanietencov. Nemôže sa stávať, aby si museli kosiť sami, kupovať kosačku na vlastné náklady a zdržovať sa zbytočnou byrokraciou, ak žiadajú orezať zdravie ohrozujúci strom.“

Prečo Igor Kršiak? „Igora Kršiaka v tejto chvíli považujem za najlepšieho primátora pre Nitru. Ponúka všetko, čo pre vedenie mesta potrebujete. Súbor riešení, skúseností, kvalitu, takmer dvadsaťročné skúseností a dobré meno,“ povedal Juraj Dunčič o svojej voľbe primátora v komunálnych voľbách z 29. októbra.

