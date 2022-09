Boxeri BC Stavbár stále suverénne

Počas posledného septembrového víkendu sa v Dubnici n/V. uskutočnilo šieste kolo najvyššej česko-slovenskej súťaže.

V Tipsport Real Boxing Cupe naďalej kraľujú boxeri BC Stavbár Nitra. Do Dubnice pritom išli zverenci trénerov Hlavačkovcov s viacerými menej skúsenými boxermi, no napokon z toho bolo doposiaľ rekordných 41 bodov do tabuľky a už tradične prvé miesto v turnaji, tentoraz pred druhou Dubnicou, tretím Ústí n/L. a štvrtou Prahou.

„Dubnické kolo nám vyšlo výborne. Prvýkrát v sezóne sme kvôli zraneniam nemuseli meniť zostavu na poslednú chvíľu, každý náš boxer bol stopercentne pripravený, a to sa odzrkadlilo aj na výkonoch. Vyhrali sme aj také zápasy, v ktorých bol papierovým favoritom náš súper. Celkovo malo kolo vysokú úroveň, ktorú zvýšili mnohé zahraničné posily klubov. Diváci mohli vidieť olympionika z Poľska, bundesligových boxerov z Nemecka, viacnásobného majstra Bulharska, maďarskú reprezentantku a aj hviezdneho Chorváta Marka Miluna v našej zostave,“ priblížil tréner Pavol Hlavačka.

Prvé miesto v turnaji vybojovali pre Nitru už tradične dievčatá, keď triumfovali Nela Freiherrová (52 kg) a Lenka Bernardová (60 kg). Medzi mužmi prekvapil najmenej skúsený člen nitrianskeho tímu Dávid Štelmach, ktorý ovládol kategóriu do 86 kg.

Štvrtý nitriansky triumf pridal už spomínaný Chorvát Marko Milun v superťažkej váhe +92 kg. Trojnásobný medailista z ME a sparingpartner Anthonyho Joshuu zviedol ostrý súboj s legendou bojových športov Vladom Idrányim v drese Prahy a vo finále ukončil v 3. kole úradujúceho slovenského šampióna Dávida Vyletela v drese Dubnice.

Body za 2. miesto pridal v kategórii 63,5 kg Miroslav Herceg (finále neboxoval pre tržnú ranu) a za 3. miesto v 67 kg Adolf Staněk.

Najbližšie 7. kolo RBC sa uskutoční 29.-30. októbra v nitrianskom PKO. „Určite by som chcel už teraz pozvať všetkých fanúšikov boxu, pretože budú mať šancu vidieť naozaj výborných boxerov s medzinárodnými úspechmi, a zároveň povzbudiť náš tím, ktorý bude chcieť už definitívne spečatiť titul v premiérovom ročníku tejto kvalitnej súťaže,“ dodal Pavol Hlavačka.

Bibiana Lovašová s trofejou za 1. miesto na majstrovstvách Česka a Slovenska junioriek. (zdroj: Magdaléna Hlavačková)

Triumf nitrianskeho boxu sa počas víkendu zrodil aj za riekou Moravou, keď na majstrovstvách Česka a Slovenska (otvorený šampionát pre obe krajiny) junioriek v Těmniciach triumfovala vo váhe 57 kg Bibiana Lovašová. Tá je momentálne v príprave na majstrovstvá sveta mládeže, kde by chcela nadviazať na tohtoročný úspech z ME, na ktorých vybojovala striebornú medailu.