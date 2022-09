Stoch pre MY: Chcel som končiť doma, ale s Nitrou je to katastrofa

Bývalý reprezentant urobil dôležité rozhodnutie a okomentoval dianie v slovenskom a nitrianskom futbale.

Miroslav Stoch oblieka dres Motorletu Praha v ČFL (tretia česká liga). V druhom zápase strelil dva góly, oba typické "stochovské". Vpravo jeho päťročný syn Tobias. (Zdroj: facebook Sokol Hostouň, (am))

Za jeho predaj do Chelsea sa v Nitre postavilo umelé osvetlenie štadióna. Bol veľkým talentom slovenského futbalu a roky patril k oporám národného tímu.

Má na svojom konte 60 reprezentačných štartov, hral na MS, ME, bol majstrom Holandska i Turecka, jeho krásny volej mu priniesol cenu pre najkrajší svetový gól roka.

Miroslav Stoch čoskoro oslávi 33 rokov. Posledné angažmány mu veľmi nevyšli a vytratil sa aj z reprezentácie. Má zástupy fanúšikov, ale aj hejterov.

Dlhšie o ňom nebola zmienka, ale jeho kariéra predsa len pokračuje, hoci už na nižšom leveli. Bývalý tréner Slavie Praha ho zlanáril do treťoligového Motorletu, po prvých dvoch dueloch mal Stoch na svojom konte dva pekné góly.

Náš rozhovor (exkluzívny pre MY Nitrianske noviny) sa zrodil vo štvrtok a je v ňom viacero zaujímavých odpovedí.

Stali ste sa hráčom Motorletu Praha v tretej lige. Prečo ste tak dlho čakali a ako vnímate tento angažmán?

Čakal som dlhšie. Nejaké ponuky som mal, ale žiadna nebola taká, čo by mi dávala nejaký význam. Trénoval som s Motorletom, rovnako ako aj pred rokom, takže dá sa povedať, že trénera a chalanov som dobre poznal. S trénerom Poustkom sme si stanovili určitý deadline a sľúbil som mu, že keď nebudem mať nič zaujímavé, tak sa k nim oficiálne pripojím.

Ako vám zatiaľ páči v Motorlete?

Futbal mi po dlhej dobe viac chutí. Je to úplne bez nejakého stresu, tlaku. Nemôžem sa sťažovať, beriem to viac-menej zo zábavy a tak trochu rekreačne. Snažím sa v prvom rade pomáhať mladým hráčom, ktorých tu máme veľa. Niektorí majú možno pred sebou sľubnú kariéru. V kabíne ma neminulo ani zápisné, tak ako je to bežné na Slovensku či v Čechách.

Ďalší Stoch v kopačkách: Pôsobenie na treťoligovej úrovni prináša Miroslavovi Stochovi svoje výhody. "Mám teraz hlavne viac času na rodinu a môžem sa viac venovať malému Tobiasovi. Má päť rokov a už začína trénovať na Slavii," pochvaľuje si Nitran. (zdroj: am)

Žijete v Prahe, takže na štadión to máte blízko?

Odkedy som bol na Slavii, bývame v Prahe. Keď nie je väčšia premávka, cesta na štadión Motorletu v Prahe-Radliciach mi trvá 20-25 minút. Inokedy však aj 45 minút. Ale to je v pohode. Stále lepšie ako dochádzať do Liberca.