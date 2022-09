Mészáros je plný síl, pre Veľký Cetín má zoznam projektov

Kanalizácia, cieľ číslo jeden, by mohla byť hotová do piatich rokov.

FRANTIŠEK MÉSZÁROS (60) a Veľký Cetín? Lovestory na celý život. Už 38 rokov spieva v miestnom spevokole a 16 rokov pôsobí ako starosta. Láka ho aj piate volebné obdobie. Rozrastajúca sa dedina, z ktorej mladí neutekajú, predsa v ťažkej dobe potrebuje stabilitu.

„Do dôchodku mám ešte čas, cítim sa plný síl, bez fyzickej či psychickej únavy. Zdravotné problémy ma nepoložili, naopak, ešte viac naštartovali. Pravidelne chodím medzi ľudí, seniorov i mladých. Poznám ich očakávania i problémy, ktoré priebežne riešim. Chcem ľuďom pomôcť ako starosta aj v piatom volebnom období,“ povedal František Mészáros.

Len projektov z posledných štyroch rokov vám vysype „do aleluja“: „Dokončili sme významnú časť kanalizácie a štvrtú etapu kamerového systému, zateplili zdravotné stredisko, zrenovovali viacero chodníkov, sprocesovali projekt WiFi pre teba, vypieskovali futbalové ihrisko a vybudovali automatickú závlahu, dali nový nádych amfiteátru, aktualizovali územný plán a zvládli historicky najväčšiu výzvu pre obec, čistiareň odpadových vôd s populačným ekvivalentom 2 000. Spolu s dotáciami z NSK sme iba za posledné štyri roky preinvestovali približne 730-tisíc eur. Všetko aj vďaka konštruktívnemu prístupu všetkých poslancov, a to nielen na rokovaniach zastupiteľstva, ale aj pri bežných stretnutiach. Nehovoriac o testovaní na covid – na úkor osobného voľna a obecných financií sme suplovali štát, aby sme podali pomocnú ruku našim občanom, ale aj tým z okolitých obcí, a umožnili im testovať sa v pravidelných intervaloch. V tejto súvislosti vyzdvihujem perfektnú spoluprácu so starostami Vinodola, Pane a Malého Cetína. Od tohto roku navyše máme priaznivejšiu ekonomiku stavebného úradu, spojili sme ho totiž s Vinodolom a Paňou.“

Veľký Cetín je skrátka krajší, než býval. A môže byť ešte krajší. „Existencia čistiarne odpadových vôd je silným argumentom pre dostavbu kanalizácie, môjho cieľu číslo jeden. Podľa predbežného rozpočtu by mala byť hotová do štyroch-piatich rokov, podľa kompletnej projektovej dokumentácie ju môžeme rozložiť na etapy. Apelujeme na občanov, aby sa pripájali na kanalizáciu, od toho závisí aj ekonomika fungovania ČOV-ky. Máme pripravenú žiadosť na rozšírenie kapacity materskej školy, a to v nadstavbe na budovu jedálne a družiny, ktorú plánujeme zatepliť. A kotolňu základnej školy zase zrekonštruovať. Cez projekt LEADER máme rozrobenú opravu mosta cez rieku a v rámci spolupráce s Regionálnou správou a údržbou ciest pracujeme na oprave cesty pri mlynoch a píle. Takisto mi záleží na opravách oplotenia nového cintorína, strechy amfiteátra a čiastočne poškodených chodníkov. Vďaka ochotným ľuďom sme sfunkčnili zubnú ambulanciu, teraz by sa mohla rozšíriť o stomatochirurga, panaromatický röntgen a aj ďalšie parkovacie miesta,“ rozprával František Mészáros, starosta, vďaka (aj) ktorému robia Veľkému Cetínu skvelú reklamu tiež futbalisti.

Spolupráca funguje „Oceňujem spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresným úradom, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Policajným zborom SR, Oblastným futbalovým zväzom v Nitre, ako aj so spolkami v obci ako futbalovým klubom, poľovníckym združením, Csemadokom, červeným krížom, vinárskym spolkom, ale aj základnou školou a farským úradom,“ vyriekol František Mészáros, starosta, ktorý spája.

