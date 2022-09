Sýkora bol pri comebacku neprehliadnuteľný. Má nový talizman

Hokejisti Nitry bodovali v treťom zápase v rade, na domácom ľade sa opäť zrodila výhra 3:2.

Zaujímavý týždeň v živote 18-ročného chalana. V pondelok obliekol dres NY Rangers v prípravnom zápase pred štartom NHL (po boku Kreidera, Kakka, Chytila či Šesťorkina) a tešil sa z výhry nad rivalmi z Islanders 4:1. Nasledoval let do Európy a v piatok už Adam Sýkora korčuľoval pred najlepšími fanúšikmi.

Za stavu 0:1 pomohol asistenciou Lackovi rozbehnúť úrodnú desaťminútovku corgoňov, ktorá viedla k triumfu nad Michalovcami 3:2. A tak sa mohol spokojne fotiť s mladými fanúšikmi.

„Som veľmi rád, že som naspäť. Zápas som si neskutočne užil. Od začiatku sa mi začalo dariť, hneď v prvom striedaní, a potom som si to užíval. Títo fanúšikovia mi to len dopriali, ja si to veľmi vážim. Chcel som oživiť hru nášho útoku, aj striedačku, ale hlavné je, aby sme vyhrali. Som rád, že sme to zvládli,“ rozhovoril sa pre médiá 18-ročný útočník.

Ďalej sa dočítate: * či Adam cítil časový posun po lete a čo si doprial večer pred zápasom * ako opísal svoj čas strávený v kempe Rangers * s ktorou hviezdou sedel vedľa v šatni * či cíti rozdiel v očakávaniach alebo vo svojom prístupe, keď to porovná s minulou sezónou * či bude spokojný so štvrtým útokom * aký nový talizman má * ako porovnal fandenie v New Yorku a Nitre * ako zhodnotil Sýkorov výkon tréner Sejejs a prečo ho zaradil do štvrtej lajny.

Časový posun po lete cez oceán ešte trochu cítil.