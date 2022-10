Tomáš Feješ považuje Vráble za ideálne miesto pre život

Ako poslanec by odbornými skúsenosťami rád podporil zachovanie rozvoju vinárskych tradícií a mládežníckeho športu.

Vrábľan Tomáš Feješ kandiduje za poslanca do mestského zastupiteľstva.

Ako futbalista viacero sezón nastupoval za „svoje“ Vráble, teraz sa o dôveru občanov mesta, v ktorom má dobré meno, uchádza ako kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva. TOMÁŠ FEJEŠ zosobňuje miestnu kultúru aj svojim kladným (i profesijným) vzťahom k viniciam.

„Vráble považujem za ideálne miesto pre život. Je tu obrovský počet kultúrnych podujatí. Stále je kam ísť, stále sa tu niečo deje. Záleží mi na tom, aby moji synovia vyrastali v modernom a bezpečnom meste plnom možností na aktívny a plnohodnotný život. Ako poslanec by som chcel presadzovať pokrok vo všetkých oblastiach, no s radosťou svojimi odbornými skúsenosťami podporím tiež zachovanie našich vzácnych vinárskych tradícií a rozvoj mládežníckeho športu,“ povedal kandidát na poslanca s číslom 7 vo volebnom obvode číslo 1.

Absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je známy aj veľkým srdcom pre šport.

„V našom meste vždy boli ľudia zapálení do športu. Základom do budúcnosti je výchova mladej generácie kvalitných športovcov, ktorí budú reprezentovať naše mesto. K rozvoju by im určite pomohli vyššie dotácie pre šport. Ak ako spoločnosť nebudeme vedieť zohnať a odsúhlasiť potrebné finančné prostriedky pre šport a podporovať mladé talenty, deti nám utečú za niečím iným,“ upozornil Tomáš Feješ.

„Tomáš Feješ je v našom tíme Spolu pre Vráble zástupcom mladej generácie s modernými názormi na kvalitný a zdravý život vo Vrábľoch. Jeho agendou je okrem športu aj celkový rozvoj infraštruktúry mesta,“ vyjadril sa primátor Tibor Tóth.

