Kocian: Určite cítim majiteľovu dôveru

Vo všetkom lepšia Trnava prehĺbila krízu vionistov.

Strely na bránu 0:8 a góly 0:3, to je jasný dôkaz, kto v nedeľu panoval v lejaku vo ViOn Aréne. Tú poctila doposiaľ top návšteva sezóny, ale 2 631 divákov mohlo tlieskať iba Spartaku. Pekné góly ušili z kolmých akcií a rýchlych narážačiek a okrem toho zahodili aj prísne odpískanú jedenástku. Góloví Savvidis, Štefánik a Taiwo motali hlavy obrane, ktorá predtým nepatrila k úplne najhorším v súťaži. Rozdiel v kvalite bol citeľný.

„Prijateľných 0:3,“ na rovinu povedal brankár Patrik Lukáč, ktorý za góly nemohol a pár šancí chytil. „Trnava nás prehrala zo všetkých stránok. V bojovnosti aj rýchlosti. Dala góly a mohla aj viac. Všade sme boli neskoro a absolútne nestačili. Pokojne si nás narazili a nestíhali sme. Najväčší rozdiel bol v kvalite, no na takomto ťažkom teréne sa niečo dalo uhrať aj bojovnosťou, Trnave sme sa však nevyrovnali ani ňou. Keď súper príde pred našu šestnástku, stále zakončí, ohrozí bránu. Naopak, my tam prídeme, no akoby sme tam ani neboli,“ sťažoval sa Lukáč.

Do spevu nebolo ani trénerovi Jánovi Kocianovi. „Nemáme klasickú deviatku. Vpredu sa doslova musíme iba modliť, že niekto dá gól,“ povedal okrem iného.

Sedem bodov a predposledné miesto po jedenástich zápasoch je pádnym dôvodom na otázku, či kouč Zlatých Moraviec cíti dôveru klubového majiteľa. „Určite áno. S Vilom Ondrejkom sme spolu každý deň, vždy si povieme svoje do očí, rozprávame sa, vidí, čo všetko robíme,“ odvetil Kocian.

Vionistov trápia aj resty. Vikri sa po reprezentačnej pauze pripojil až v piatok, Čonka sa do kolotoča vrátil až teraz, Sloboda stále nie, čerstvo zranený je Toml a už dlhšie tiež Rák.

Na futbale je však najkrajšie, že nové kolo je vždy nová šanca na úsmev. A Skalica v sobotu určite nebude neporaziteľná.

Potešili najmenších FC ViOn na zápas s Trnavou pozval aj šesťdesiat mládežníkov z Nevidzian, Sľažian a Novej Vsi nad Žitavou. Ligisti malých futbalistov obdarovali suvenírmi, podpismi či fotkami.