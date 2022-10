NSK už 20 rokov dusí svoje významné kultúrne inštitúcie!

Je toho veľa, čo sa za viac ako 20 rokov existencie Nitrianskeho samosprávneho kraja nepodarilo vybudovať, dotiahnuť či zlepšiť.

Jedna významná oblasť je však mimoriadne zanedbávaná. Je ňou KULTÚRA, ktorá je pre niektorých úradníkov a časť krajských poslancov očividne NEPODSTATNÁ.



Najvypuklejšie to je vidieť pri kultúrnych inštitúciách s nadregionálnym významom priamo v Nitre. V meste s dvoma univerzitami, ktoré je krajským sídlom často označovaným za matku slovenských miest. Očakávali by sme, že tu budú aj kvalitné a najnavštevovanejšie kultúrne inštitúcie v celom kraji. A zrejme by nimi aj boli, keby ich NSK svojimi nepremyslenými krokmi doslova nedusil.



Ponitrianske múzeum, Nitrianska galéria, Krajská knižnica Karola Kmeťka, Divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo Karola Spišáka – všetko naozaj významné a nadregionálne kultúrne inštitúcie. Namiesto toho, aby sme ich rozvoj podporovali, nezmyselnými rozhodnutiami úradu časti krajských poslancov im NSK VYSLOVENE ŠKODÍ.



Napríklad PONITRIANSKE MÚZEUM a NITRIANSKA GALÉRIA už celé desaťročia nemajú vyriešené vhodné priestory pre svoju činnosť. Múzeum, je stále v nevyhovujúcom podnájme, nemá dostatočné miesto na expozície a tie existujúce sa nemenili už desaťročie. Napriek veľmi zaujímavým exponátom - ktoré zostávajú schované v depozite! Výsledok? Minimálna atraktívnosť ponuky a malá návštevnosť.



NITRIANSKA GALÉRIA má, alebo skôr mala, v Župnom dome vhodné priestory. Jej výstavné sály sú však dlhodobo vytláčané samotným Úradom NSK. Riaditeľstvo galérie sa už muselo vysťahovať na Samovu ulicu. Znova tá istá situácia: depozit galérie ponúka vzácne diela, ktoré by mohli byť súčasťou výstav i stálych expozícií. Miesto na ich inštaláciu však nie je. A to nehovorím o takom skvoste, akým je nález VSTUPNEJ HRADNEJ BRÁNY EŠTE Z 11. STOROČIA v suteréne Župného domu. OBJAV, KTORÝ MÁ STREDOEURÓPSKY VÝZNAM. V priestoroch galérie, možno aj s umeleckou kaviarňou, by sa určite vynímal. Do Úradu NSK sa ale nehodí, tam sa bojuje o každú kanceláriu a sklad. Preto tento UNIKÁT skrývame V SUTERÉNE!



DIVADLO ANDREJA BAGARA dlhodobo upozorňuje, že mu úrad NSK zbytočne a úplne nezmyselne odňal divadelnú ubytovňu známu ako kutlochy - je o nej aj aktuálne divadelná hra. Na rekonštrukciu kutlochov pri tom už bola hotová projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie a vyčlenené peniaze. Zrazu, a bez akéhokoľvek rozumného dôvodu sa NSK rozhodol ubytovňu zrušiť. Takéto zázemie je pritom pre divadlo mimoriadne dôležité. Vďaka nemu môže robiť predstavenia s hosťujúcimi hercami či zahraničnými režisérmi. Napriek aktivitám a snahám našich poslancov za pravicovú koalíciu, úrad NSK kutlochy divadlu stále nevrátil.



STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA prechádza doslova nekonečnou rekonštrukciou. Tá mala byť už dávno ukončená a SDKS malo už niekoľko mesiacov hrávať pre divákov vo svojich vynovených priestoroch. Nehráva! Z ťažko vysvetliteľných dôvodov sa oprava stále neskončila a divadlo muselo hrávať v Močenku a v súčasnosti v Šali.



Svoje vlastné priestory nemá ani KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA. Je v komerčnom prenájme v priestoroch bývalých Nitrianskych tlačiarni.



RIEŠENIE sa pritom ponúka a vedenie NSK o ňom vie. NSK vlastní pozemky vedľa DAB na Svätoplukovom námestí. Neraz sme pripomínali úplne jedinečnú možnosť na DOBUDOVANIE NÁMESTIA VEĽKÝM KULTÚRNYM PRIESTOROM.



Práve takýto spoločný „palác kultúry“ by mohol byť ideálnym riešením. Svoje vyhovujúce priestory, priamo v centre Nitry, by tu mohlo nájsť múzeum, knižnica i galéria. Ak by sa stavebne podarilo prepojiť tento objekt podzemnými garážami s vedľajšou budovou divadla, pomohlo by to všetkým. Nehovoriac o tom, že takýto multifunkčný kultúrny objekt by architektonicky konečne dotvoril priestor námestia a vdýchol mu nový život.



Ja viem, je to VEĽKÁ VÝZVA, ale za dvadsať rokov už mohla byť takáto stavba dávno splatená. Z veľkej časti aj tými poplatkami, ktoré NSK samo platí za umiestnenie knižnice a múzea v cudzích priestoroch. Veľmi ťažko sa však o tom čo i len hovorí pri súčasnom osadenstve Úradu NSK, KTORÝ SI ZA DVADSAŤ ROKOV NEDOKÁZAL VYRIEŠIŤ ANI SVOJE VLASTNÉ SÍDLO.



Kultúra tak zostáva vo sfére hlbokého a dlhodobého nezáujmu Úradu NSK, ktorý sa nijako neusiluje vyriešiť základné existenčných podmienky vlastných kultúrnych inštitúcií. Tie preto nemajú šancu reálne napredovať, modernizovať sa a stať sa nadregionálnymi atraktívnymi kultúrnymi lákadlami! ...napriek tomu, že ich pracovníci robia, čo je v ich silách!

