Bol to šok, hovorí poštár Juraj o útoku psa. Poškodené oblečenie mu nikto nepreplatil

V Nitrianskom kraji pošta eviduje za prvých osem mesiacov roka už trinásť pracovných úrazov, ktoré spôsobili psy.

Šéfredaktor - MY Nitra

Poštára Juraj z Nitry hrýzol pes do nohy aj ruky. (Zdroj: mh)

NITRA. Útoky psov na poštárov sa podľa Slovenskej pošty množia. Od januára do konca augusta eviduje v tejto súvislosti 79 pracovných úrazov, z toho trinásť sa stalo v Nitrianskom kraji, väčšinou na dedinách.

„Ide o pohryznutie najčastejšie voľne behajúcimi psami alebo psami, ktoré neboli dostatočne zaistené a dostali sa na ulicu,“ informovala hovorkyňa Iveta Dorčáková.

Dodala, že úrazy sa stávajú aj vtedy, ak majiteľ domu nemá vhodne umiestnenú schránku „a pri vhadzovaní pošty má pes možnosť dostať sa k ruke doručovateľa“.

Aby poštári vedeli, ako predchádzať napadnutiu a ako zvládať kontakt so psom, požiadala pošta po prvýkrát v histórii o spoluprácu kynológov. Prvé školenie sa konalo v Bratislave.

Hrýzol do nohy aj ruky

Poštára Juraja z Nitry napadol pes, keď doručoval zásielku v mestskej časti Mlynárce. Stalo sa to vlani v decembri, pred Vianocami.

„Je to pes, ktorý sa stále naváža na bránu, šteká, tlamu prestrkáva cez plot a mreže,“ hovorí Juraj. Spomína si, ako mu poštárka, po ktorej zdedil rajón, radila: Jednou rukou ho niečím zabavíš a druhou hodíš list do schránky.

Juraj sa tým riadil, ale v osudný deň pes vyštartoval z dvora von a napadol ho. „Pohrýzol ma do nohy aj do ruky. Čo vám budem hovoriť, to bol proste šok,“ netají Juraj.