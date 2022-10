Viac zelene na Čerešňovom námestí? Architekt Aurel Fábri chce pomôcť rodným Vrábľom

Dynamický rozvoj mesta vnímal ako v zrýchlenom filme.

V Prahe pracoval na rekonštrukciách historických palácov, projektoval tam i niekoľko obchodných centier a multikín. V Londýne sa podieľal na projekte multifunkčnej štvrte New Wembley. Desať rokov vyučoval architektúru na britskej univerzite v Číne.

Architekt Aurel Fábri kandiduje za poslanca mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch s cieľom prispieť k ďalšiemu rozvoju jeho rodného mesta. Chce využiť svoje dlhoročné skúseností, ktoré nadobudol počas pôsobenia na rôznych miestach v zahraničí.

Svoj vzťah ku Vrábľom vysvetlil nasledovne: „Keď ste celé roky v pohybe v rôznych kútoch sveta, potrebujete mať jeden pevný bod – a tým pre mňa vždy boli a sú Vráble, mesto, kde som sa narodil a vyrastal, kde mám svoju rodinu a blízkych a kam som sa pravidelne vracal. Keď vidíte mesto s odstupom času, zmeny v ňom vnímate intenzívnejšie, ako keď ste tam každý deň. Tak som aj ja vnímal zmeny počas mojich návštev a dynamický rozvoj mesta som videl ako v zrýchlenom filme. Mojím cieľom bolo nabrať skúsenosti a raz sa sem vrátiť. Tento cieľ sa mi naplnil prednedávnom a som rád, že môžem svoje vedomosti ponúknuť v prospech rodného mesta. Mesto sa pozitívne rozvíja a aj vďaka priemyselnému parku a ponúkaným pracovným príležitostiam je atraktívne pre široké okolie. K životu v ňom však okrem práce patrí aj kvalitné bývanie, životné prostredie, kultúra, šport, sociálne služby, pre mladú aj staršiu generáciu.“

Čo by podľa Aurela Fábriho Vrábľom prospelo? „Ako poslanec sa budem zasadzovať za kvalitnú výstavbu a skvalitňovanie životného prostredia v meste. Dôležitou témou sú verejné priestory, ovplyvnené aj klimatickými zmenami posledných rokov. Čerešňovému námestiu by pomohlo viac zelene a vodné prvky, spríjemňujúce prostredie v horúcich mesiacoch, ale aj riešenia ponúkajúce voľnočasové aktivity v širšom meradle a pre všetky generácie, ktoré by priťahovali ľudí a spájali. Príkladov dobrých riešení je viac. Hlavná ulica patrí do mestského centra a priestor pod krásnymi veľkými stromami by mohol byť viac využívaný aj ľuďmi, nie len autami.“

Aurel Fábri si v nedeľu pozrel futbalové „El Clásico“ na Dyčke proti Hornému Ohaju. „Futbal je pre Vráble veľmi dôležitý, aj vďaka nemu mesto žije. Neviem si predstaviť mesto bez futbalu, preto som veľmi rád že vedenie mesta tento druh športu podporuje“ poznamenal kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva s číslom 6 vo volebnom obvode číslo 2.



