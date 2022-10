Toto Galád ešte nezažil. Rozstrieľa Vestenického? Akú príhodu má s Ďubekom?

Za asistenta veľmi chce „dobrého priateľa i spolupracovníka“.

„A zatlieskajme si,“ dookola hecoval vionistov na štvrtkovom tréningu nový kouč Ivan Galád. Bokom si vzal útočníkov, stredopoliarov i obrancov. „Spravíš nám na jeseň šesť bodov?“ spýtal sa Patrika Lukáča. „Spravím, sľubujem!“ vyskočilo z brankárskej jednotky.

Rošáda u predposledného fortunaligistu, rozvážneho Kociana (ale to mu nijak neuberá z vysokého trénerského kreditu) pre zdravotné problémy nahradil energický Galád. Ak už ani on neprebudí Zlatomoravčanov, tak kto? Hráči akoby dostali druhú šancu. Snáď vedenie v zime nebude musieť prekopať káder zhora nadol.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo Galád v kariére zažil až teraz na ViOne a nikdy predtým

Odkedy vedel, že raz bude trénovať ViOn a prečo vek nepovažuje za prekážku

Čo teraz bude najväčšou výhodou tímu

Koho Galád veľmi chce za asistenta a čo to brzdí

Ktorý dorastenec debutoval na tréningu áčka

Aké bolo Galádove stretnutie s Vestenickým, akú príhodu má s Ďubekom a čo vraví na Ráka juniora

Akú dôležitú funkciu by mal mať Kocian

Ako príchod Galáda vysvetlil Martin Ondrejka a či bol jediný kandidát

Spraviť radosť

Galád v štyroch rôznych etapách pomohol Nitre (dva postupy do ligy, raz miestenka do pohárovej Európy, raz záchrana), dvakrát Trenčínu a v reprezentácii do 21 rokov vychoval kostru súčasného „nároďáku“.

„S pánom Ondrejkom sme si vždy vraveli, že raz skončím v Zlatých Moravciach. Vždy sme sa navzájom rešpektovali, jeho i syna Martina vnímam ako záruku veľkého ľudského rozmeru. Pred štrnástimi rokmi som pred ponukou z ViOnu ešte uprednostnil Trenčín, no už vtedy som vedel, že sa naše cesty raz zídu,“ pousmial sa večný liečiteľ utrápených tímov.