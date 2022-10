Pavel Chren: Za rozvoj obce i futbalu

Spojiť Žitavany a prispieť k ich rozvoju, to musí byť náš spoločný cieľ, vraví Pavel Chren.

Žitavany už v siedmej lige nie sú sám vojak v poli, po čase znovu majú súpera z okresu. V nedeľu po takmer desiatich rokoch hrali v Čiernych Kľačanoch. Pred derby sme sa rozprávali s PAVLOM CHRENOM, niekdajším dlhoročným futbalistom a v rokoch 2007 – 2017 aj predsedom klubu.

„Bodaj by sme v súťaži mali čo najviac súperov zo Zlatomoravecka. Gratulujem funkcionárom Čiernych Kľačian, spravili dobré mužstvo. Samozrejme, fandím Žitavanom, na našu hru sa dá pozerať. Borčin je druhý Drienovský a je pekné, že exligista „Štoky“ Chren sa vrátil domov. Dalo sa dokopy dobré mužstvo a aj štadión vyzerá pekne. Každý, kto prispieva a prispel k rozvoju futbalu a obce ako takej, si zaslúži vďaku. Aj ja chcem pridať ruku k dielu,“ rozprával bývalý obetavý funkcionár, ktorý dodnes nechýba na zápasoch Iskry.

Druhej najväčšej obci Zlatomoravecka chce pomôcť v jej rozvoji – preto kandiduje na starostu.

„Presvedčila ma veľká podpora ľudí na čele s mojimi blízkymi. Našim spoločným a dlhodobým cieľom musí byť spojiť Žitavany v jeden silný celok, vďaka ktorému sa podarí ešte viac rozvíjať našu obec. Starosta sám nespraví nič, ale keď budeme ťahať všetci za jeden povraz, dajú sa dosiahnuť veľké veci. Zapojme do života obce aj mladých ľudí. Využime vynikajúcu strategickú polohu našej krásnej obce, blízko je mesto, máme tu hory, je predurčená na to, aby rástla a rozvíjala sa. Spolu ako celok to dokážeme,“ želá si Pavel Chren.

