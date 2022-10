III. LIGA: V. Ludince prehrali gólom z jedenástky v poslednej minúte.

Prinášame tri komentáre zo sobotňajších zápasov tretej ligy a rubriku ZAUJALI V KOLE, je v nej zatiaľ 5 futbalistov.

Sereď - Beluša 0:0

Súboj tímov z čela tabuľky nepriniesol úplne to, čo by si diváci priali. Od začiatku sa hral opatrný futbal. Hostia boli trochu nebezpečnejší dopredu, domáci sa dostali len do náznakov šancí. Už v 2. minúte Belušan Schiszler po rohu napálil odrazenú loptu vedľa.

