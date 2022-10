Michal Čaladik: Opäť spojiť Čierne Kľačany

Kandidát na starostu Michal Čaladik kladie veľký dôraz na zeleň i šport v Čiernych Kľačanoch.

Otec štyroch detí a športovec ako vyšitý, futbalista, bežec či atlét, ošľahaný dvanástimi rokmi v medzinárodnej spoločnosti, kde videl svet a to najlepšie z neho chce dať rodnej dedine. To všetko je MICHAL ČALADIK, osem rokov poslanec a v októbrových voľbách (29. 10.) s číslom 1 kandidát na starostu Čiernych Kľačian.

„Veci riešim s úsmevom, mám rád ľudí a hľadám v nich dobro,“ znie životné heslo muža, ktorý prakticky nemá nepriateľov. Pre obec vedie bežecký klub Pyxida, založil občianske združenie materskej škôlky, ktorá vďaka tomu zlepšuje podmienky pre výchovu a vzdelávania. Bol pri vzniku farskej charity a roky koordinuje rôzne kampane či zbierky.

„Chcem znovu spojiť Čierne Kľačany. Napríklad cez obnovu obecných komisií, v ktorých sa ľudia môžu angažovať a zapájať do verejných vecí. Starosta zároveň musí byť dostupný pre občanov, a to trebárs cez hodinu so starostom, termín, kedy by ho občania bez ohlásenia našli na úrade a bol by iba pre nich,“ rozpráva Michal Čaladik.

V zozname plánov má rekonštrukciu futbalového štadióna či škôlky, infraštruktúru nových ulíc, nové priestory pre mladých od letného kina až po workout či detské ihrisko, no aj ekologickú orientáciu. „Základom by malo byť dobudovanie kanalizácie a napojenie sa do čistiarne odpadových vôd. Spoločné zodpovedné stanovisko musíme zaujať aj v prípade obecnej recyklácie odpadu. A sadiť zeleň, kde sa len dá. Najlepšie v novej oddychovej zóne v parku. Veľký dôraz kladiem aj na rozvoj športu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou histórie Čiernych Kľačian,“ vraví Michal Čaladik.

