Veľká krivda či podľa pravidiel? Zlatomoravské derby rozdúchalo vášne

Vzrušujúce kritické momenty rozdelili Čierne Kľačany a Žitavany.

Z horkokrvnejších dedín by rozhodcu Kristiána Palkoviča dnes musel odniesť policajný dozor.

Chcel pomáhať výbornému derby po deviatich rokoch upleteného zo srdiečka Čiernych Kľačian a kvality Žitavian (2:2), no čo tie dva nepopulárne verdikty? Zneistili aj nestranných. Nemáme však videozáznam – a bez neho mudrovať ťažko.

Slovná prekaráčka Pavelku so Schronerom či pád Reba po „hlavičke“ Klimana boli iba slabým odvarom oproti vášňam, ktoré sa rozhoreli v 56. a 70. minúte.

AJ TOTO SA DOZVIETE Korenistý rozbor penalty Žitavian a neuznaného gólu Č. Kľačian

Prečo Pavelka prisahal, že to ruka nebola

Prečo fantastický gól Horniačka neplatil

Ako novinám všetko vysvetlil rozhodca Palkovič

Ako Č. Kľačany hromžili na krivdu a Žitavany oponovali

Prečo sa Žitavany ospravedlňovali fanúšikom

Čo zo zápasu mrzelo hosťa M. Šveca

Prečo brankár Pecho kope penalty

Pavelka prisahal na dcéru

Hosť Bachan nebezpečne prenikal do šestnástky, no trafil iba Pavelku. Palkovič pár sekúnd váhal a ukázal na biely bod. Ruka! Sto hromov do domáceho exligistu.