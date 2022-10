Zapli sme o desať percent viac, vravel Knies po prvom bode

Prešov odpálil Nitran, ktorého Sejejs vie použiť všade.

1 850 a 1 877 divákov. Čo by za to inde dali! Pre Nitra Arénu to ale v piatok a nedeľu boli doposiaľ najnižšie návštevy v sezóne.

Zo včerajška s Prešovom (4:3) si hlučný sektor i tak spravil párty. Od prvej do poslednej minúty každý počul, kto hrá doma. Fanúšikovia si napokon s hokejistami užili aj druhú ďakovačku, Sýkora bol na nej prvý a posledný odchádzal.

No nepredbiehajme. Corgoni si dobre rozhodili súpera – Sýkora vyviezol, Donaghey posunul a Erkamps vypálil (1:0), Buncis predviedol blafák v oslabení (2:1) a Gajdoš úhľadne trafil (3:1), ale...

„Vlastným poľavením sme pustili Prešov do zápasu,“ krútil hlavou brankár David Honzík, lebo Higgins znížil (3:2) a Gerlach v presilovke dotlačil lenivý puk za čiaru (3:3).