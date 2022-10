Tím Aleny Górovej: Aby Čierne Kľačany znovu žili

Prečo kandiduje za starostku? Ľudia si to vypýtali.

Za jej status v Čiernych Kľačanoch najlepšie hovoria fakty. Vo voľbách 2010 bola treťou najkrúžkovanejšou poslankyňou, potom (2014) dokonca najvolenejšou a naposledy (2018) jej kreslo starostu ušlo iba o 22 hlasov.

ALENA GÓROVÁ je žena do koča i do voza. Stretnete ju v kostole, či po futbale v bistre. V krvi má spoluprácu, nie konflikty. Ľudia jej klopú na dvere, keď potrebujú poradiť ohľadom daní, práva, alebo katastra nehnuteľností. Nikoho neodmietne. Znalosti legislatívy by sa obci do ťažkej doby zišli ako soľ.

„Pred štyrmi rokmi sa poslancami stali piati zo šiestich kandidátov, ktorí podporovali môj volebný program. Aj oni ma presvedčili o opätovnej kandidatúre na starostku, máme spoločný smer. Práve veľká priazeň ľudí a ich energia ma motivuje skúsiť to znovu. Chcem robiť dobré veci pre dedinu,“ vyznala sa z pocitov. „Som jedna zo šiestich adeptov na starostu. A to asi niečo znamená,“ zamyslela sa Alena Górová.

Mohla ísť kandidovať za politickú stranu, ale radšej ako nezávislá poctivo vyzbierala podpisy. V rozhovoroch s ľuďmi zistila, čo im v obci chýba najviac. Program pripravila pre nich.

„Kultúra. Chceme, aby Čierne Kľačany znovu žili. Máme bohatú históriu a veľa tradičných akcií, ktoré sa prerušili a radi by sme ich obnovili. Ale máme i nápady na nové akcie. Je tu krásny čerešňový sad, prečo by sme tam nemohli spraviť krásny Deň rodiny? Aj blížiace sa tridsiate výročie kaplnky na viniciach a odhalenie pamätníku pyxidy vieme spojiť so slávnosťami. Skvelou akciou by tiež bola vínna cesta. Ľudia sa chcú stretávať vo verejnom priestore ako kedysi. Môžu sa rozprávať o dianí v obci a nápadmi ju posunúť vpred,“ nahlas uvažovala Alena Górová.

Roky fandí futbalu. Najprv manželovi Jaroslavovi, bývalému útočníkovi B-tímu, teraz dcére Diane, dorastenke FC ViOn. A, prirodzene, Čiernym Kľačanom. Klubu každoročne na dvoch percentách z daní zoženie približne sedemsto eur. Teraz mu pomohla so žiadosťou o dotáciu z NSK na obnovu turnaja medzi ulicami, ktorý má v dedine tradíciu už od roku 1968. Všetko nezištne. Taká je Alena Górová. Kandidátka s číslom 2 v komunálnych voľbách, kde kandiduje na starost(k)u Čiernych Kľačian (29. október).

Športová náklonnosť „Ako starostka by som si zobrala za svoje, že zrekonštruujeme štadión, vymeníme okná, a opravíme toalety a sprchy, aby hráči mali kvalitné podmienky na prípravu a dobrú reprezentáciu Čiernych Kľačian. Športové aktivity pre mladých by sme chceli podporiť aj vybudovaním workoutového ihriska a lepšou údržbou multifunkčného ihriska. Pre našich úplne najmenších by sme chceli v obci vybudovať preliezky i lanové hracie prvky. Mojou víziou je aj futbalová školička a mládežnícka akadémia, pretože kladný vzťah k športu si budujú deti už odmalička. Možno medzi nimi vyrastie niekoľko nových talentov, ktoré raz budú kopať za áčko a tradícia futbalu v našej obci nezanikne,“ rozprávala o svojej športovej náklonnosti Alena Górová.

