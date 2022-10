Top 10 stopérov VI. ligy Stred podľa MY novín

V rebríčku sú hráči z desiatich klubov.

Pozornosť tribún obvykle pútajú skôr ofenzívni hráči, ktorí vynikajú rýchlosťou a technickým umom. Nebýva pravidlom, aby sa v každom stretnutí pravidelne vynímal i prejav obrancov. Medzi hráčmi VI. ligy Stred sme však našli niekoľko výnimiek.

V našom poradí vám prinášame desať futbalistov, ktorých nezdobí len bojovnosť a vytrvalosť, ale tiež prehľad a elegantné riešenie herných situácií. Prezrite si rebríček top desiatich stopérov súťaže.

Článok pokračuje pod video reklamou

10. LUKÁŠ BIELIK (FC ViOn C/Volkovce)

„Céčko“ ViOnu v aktuálnom ročníku plní rolu čierneho koňa. Na jeseň po prvý raz prehralo až v ôsmom kole a drží si solídnu defenzívu. V obrane sa môže spoľahnúť predovšetkým na stopérske duo Adam Kunský – Lukáš Bielik. Prvý menovaný vyrastal v Topoľčiankach, následne z „Huntíka“ zamieril do Volkoviec, kde pôsobí už štvrtú sezónu. Druhý vyrástol v Požitavskej futbalovej akadémii a v klube strávil celú kariéru, pričom jeho stabilné výkony takmer v každej sezóne podčiarkujú i góly. Do nášho rebríčka sa Bielik vošiel iba tesne, miestenku v ňom by si zaslúžili obaja.

9. ADAM PAVELKA (FC Topoľčany)

Hoci je vekom ešte dorastenec, za prvý tím nastupoval už v minulej sezóne. Časť mládežníckej kariéry strávil pod Zoborom, po čase sa však vrátil do Topoľčian, kde s futbalom začínal a v strede obrany vytvoril solídne duo s kapitánom Romanom Bučekom. Adam Pavelka je prototypom moderného stopéra – lopta na nohe mu neprekáža, dokáže ju vyviezť a presne rozohrať, zároveň je silný vo vzduchu i osobných súbojoch. „Žochári“ minulú jeseň vyhrali jediný zápas, teraz majú na konte štyri víťazstvá a v tabuľke poskočili na 6. priečku.

8. MATEJ RUSINKO (OFK Solčany)

„Je na tom dobre po fyzickej i rýchlostnej stránke,“ vyzdvihol nedávno Rusinkove kvality Michal Béger, spoluhráč a zároveň najlepší strelec v drese lídra súťaže. Kopačky spolu obúvali už v Hrušovanoch – vrátia sa v budúcom ročníku späť do piatej ligy? Solčany zatiaľ prehrali iba jeden duel a majú najnižší počet inkasovaných gólov. Nemalý podiel na tom má odchovanec Topoľčian s vysokým percentom úspešnosti v osobných súbojoch, pri ktorých dokáže umne využívať i svoju výšku. V klube nedávno odštartoval svoj tretí rok, predtým herné skúsenosti zbieral aj v Bánovciach nad Bebravou.

7. LUKÁŠ MIKULA (TJ Slovan Zbehy)

Za Zbehy, kde pôsobia aj jeho dvaja bratia, odohral už dekádu a stále nemá dosť. K ortodoxným stopérom síce nepatrí – v minulosti už viac ráz nastúpil v strede poľa, ale v našom poradí jednoducho nemôže chýbať. Technický um a nezlomné odhodlanie mu v kabíne po zásluhe vyniesli kapitánsku pásku. Jeho materský klub sa radí ku stáliciam súťaže a na jeseň potvrdzuje povesť kádra, ktorý môže zdolať kohokoľvek. Dokonca aj šampióna z Čeľadíc – ten nedávno padol na ich pôde najtesnejším rozdielom.

6. RENÉ VÍGLASKÝ (ŠK Nevidzany)

Odchovanca aj trnavského Spartaka na trávniku sprevádza ľahkosť, akú by ste u hráča s jeho postavou sotva čakali. Jeho hru zdobia najmä ďalekonosné prihrávky a tvrdosť v súbojoch, pričom sa obvykle vyhýba zákrokom za hranicou fair-play. V aktuálnom ročníku žltú kartu videl zatiaľ iba dvakrát, ten uplynulý strávil v Jarku, kde domácim pomohol vyhrať baráž a vrátiť sa do VII. ligy po takmer 15 rokoch. V minulosti si už zahral štvrtú i tretiu ligu a v auguste zamieril do Nevidzian, ktoré z krajských súťaží nevypadli sedem rokov. Na úvod sezóny omladený tím zdolal Čeľadice v Slovnaft Cup-e. Uhádnete, kto strelil víťazný gól stretnutia?

5. PAVOL ŠINDLER (MFK Alekšince)

Na chrbte mu prednedávnom pribudol štvrtý krížik a v zime oslávi ôsme výročie s erbom MFK na hrudi. Jeho klub v šiestej lige pôsobil v celej histórii Futbalnetu, za ten čas oslávil prvenstvo v súťaži dvakrát v rade a pridal striebro navrch. Neúnavný Pavol Šindler bol jedným z hlavných strojcov úspechov, keď bojovné výkony šperkoval prehľadom i skvelou rozohrávkou. V posledných siedmich sezónach Alekšince prehrali doma len sedemkrát! Na jeseň ich zatiaľ ako jediný zdolal symbolicky Báb pod vedením niekdajšieho dlhoročného kouča Jána Štajera. O jednom z členov jeho súčasného tímu v našom poradí ešte bude reč.

4. MIROSLAV RAČEK (ŠK Báb)

Dres Bábu si po prvý raz obliekol v roku 2005, teda v čase, keď jeho dnešní spoluhráči Martin Drobena, Samo Török či Michael Švihorík ešte nechodili do školy. Po zastávkach v Šintave či Seredi sa vrátil domov, kde s tímom dobyl halový Moget Cup a historický postup do vtedajšej piatej ligy. Za výkony v majstrovskej sezóne si vyslúžil aj miesto v jedenástke roka ObFZ. Hráč známy pod prezývkou Miťo je v civile členom hasičského zboru, na trávniku je však paradoxne známy svojím zápalom. O jeho defenzívnych kvalitách by vedeli rozprávať aj hráči FC Nitra, ktorí pred rokom Bábu v pohári Slovnaft Cup nedali gól z hry.

3. PATRIK SAILER (TJ Slovan Nitra-Chrenová)

Pep Guardiola sa raz vyjadril o Jorginhovi, talianskom záložníkovi Chelsea: „Keď sa divák sústredí na hru, jeho si ani nevšimne. Ale keď začne sledovať jeho, razom uvidí celú hru.“ To isté platí o Sailerovi, hráčovi s ligovou minulosťou, ktorý pod Zoborom nazbieral dvanásť štartov v najvyššej súťaži. Jeho výlety na súperovu polovicu často končia gólom, v minulej sezóne ich zo stredu obrany stihol rovných desať. Na jar pre zranenie vynechal prvé dva duely, potom Chrenovej pod vedením Dušana Borka pomohol späť do regionálnych súťaží. Nitriansky Slovan si lepšieho kapitána snáď ani nemôže priať.

2. JÁN HARBUĽÁK (TJ Slovan Čeľadice)

Príslovečné jablko od stromu nespadlo ďaleko – kým otec Ján stihol 46 duelov a 2 góly v drese federálnej Plastiky, synátor ho v počte štartov za Nitru prekonal. Sympaťák s prezývkou „Honzo“ zavítal po ročnej stáži v rakúskom Golse do Čeľadíc, kde v minulom ročníku oslávil prvenstvo v piatej lige. Postupu sa majstri síce vzdali, v tabuľke však aj na jeseň obývajú najvyššie priečky. Na domácej pôde dokonca uštedrili prvú porážku lídrom zo Solčian, ktorých top strelec Béger v nedávnom rozhovore vyhlásil útok na postup. V augustovom súboji proti Bábu sa Harbuľák stretol aj s bývalým parťákom spod Zobora Patrikom Kemlagem. Ten strelil úvodný gól stretnutia, čím Bábcelonu nasmeroval k víťazstvu 3:1.

1. MAREK KOSTOLÁNI (FC Klasov)

Hoci už čoskoro oslávi štyridsiatku, pre Klasov je priam existenčne dôležitý. Dôkaz? Minuloroční šampióni VII. ligy bez neho na jeseň zvíťazili len dvakrát. Aktuálne je mimo hru pre zranenie, skúsenosti však tímu naďalej rozdáva z lavičky. A že ich skutočne má na rozdávanie! Okrem iného si zahral na MS do 20 rokov spolu s bratom Petrom, ktorý trofeje zbiera na lavičke Čeľadíc. Úspešnejších súrodencov by ste v šiestej lige hľadali ťažko. V Klasove Marek naposledy popri majstrovstvách okresu ovládol aj Campri Cup, čím získal prvý double v histórii súťaže vôbec. Spolu s ním titul slávili aj ďalší nitrianski exligisti Miloš Šimončič a Štefan Senecký. Prvý menovaný pod Zoborom následne založil nový klub, ktorý vedie VIII. ligu so skóre 35:2.