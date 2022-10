Jedna cesta. Nejaký problém?

Podľa všetkého značný…

Vážení priatelia, keď ako poslanec vidím, ako dlho trvá kým sa prejde od investičného zámeru k realizácii, ani sa nečudujem názoru, že napríklad taký obchvat Nitry smerom na Nové Zámky budeme mať (možno) v roku 2040. Azda si tí, ktorí nastavujú kritériá myslia, že sa to rokmi vyrieši 'samo'. Ak ide o dopravu v Nitre - či už v kompetencii štátu (napojenia Nitry z R1) alebo Nitrianskeho samosprávneho kraja (chaos okolo sanácie Cabajského mosta) - z nekonečných prieťahov a provizórnych 'riešení' nie je ťažké prepadnúť zúfalstvu.

Popri týchto veľkých problémoch vyznieva potom taká 'drobnosť' akou je relatívne krátke prepojenie Jeleneckej ulice so Zlatomoraveckou cestou možno až malicherne. A predsa, potreba prepojenia mestských častí Zobor a Nitrianske Hrnčiarovce so starou cestou do Zlatých Moraviec je akútna! Za prvé, popri Jeleneckej ceste smerom na Štitáre zaznamenávame nebývalý stavebný rozmach. Počet obyvateľov tu z roka na rok stúpa a dopravná špička na extrémne zaťaženom kruhovom objazde pod Zoborom je poriadnou skúškou nervov. A za druhé, prepojenie spomínaných ciest by vytvorilo základ prepojenia Jeleneckej ulice až na R1, ako to bolo, mimochodom, aj pôvodne plánované.

Úloha vybudovať prepojenie Jeleneckej a Zlatomoraveckej je spoločná pre Nitriansky samosprávny kraj a mesto Nitra. Aj keď poslanci NSK svojim uznesením povedali jasne, že tento problém je nutné vyriešiť, zatiaľ nenašli pochopenie u úradníkov NSK.

A záver? Bude už na novom zastupiteľstve, aby naďalej tlačilo na promptnejší postup pri dopravných problémov krajského mesta Nitry, nakoľko dopad na obyvateľov celého kraja je zrejmý. Prijímajú sa tu vízie na 20 rokov dopredu, no aj na tejto 'kauze jednej krátkej cesty' vidno, že problémy treba riešiť okamžite. A nie byť zaskočený, keď odrazu stojíme v zápche s plným autom školopovinných detí.

Dopravný rozvoj Nitry je súčasťou programu našej DEMOKRATICKEJ KOALÍCIE strán KDH, SaS, Šanca, Spolu, DS, ODS, OKS, Za ľudí. Chceme byť hlasom rozumu a odborných riešení.

Váš poslanec: Ing. Miloslav Hatala

