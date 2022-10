Známu rosničku z televíznych obrazoviek k meteorológii a klimatológii priviedol sneh

Miriam Jarošová sa svojej profesii venuje už tridsať rokov.

NITRA. Meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová je známa z televíznych obrazoviek.

Porozprávala nám, čo ju priviedlo k meteorológii a ako sa dostala do televízie.

V rozhovore sa dočítate Kto v nej vzbudil záujem o počasie

Ako sa dostala na televíznu obrazovku

Čo bol pre ňu v televízii najväčší problém

Čím sa podľa nej dá zmierniť dopad klimatických zmien

Akú jeseň môžeme očakávať

Odkiaľ pramení váš záujem o počasie?

Na prvom stupni základnej školy sme mali predmet Vlastiveda. Preberali sem tému počasie. Učil nás taký osvietený učiteľ, ktorý nás brával často von pozorovať meteorologické javy. Tam som sa napríklad dozvedela, že rosa nepadá, ako sa spieva v pesničkách. Zrozumiteľným detským jazykom nám vysvetlil, ako v skutočnosti rosa vzniká.

Obzvlášť ma zaujal sneh. Všimla som si, že keď sneží, tak nie vždy je sneh tá pekná snehová vločka. Niekedy sú to drobné ľadové kryštáliky, ale stále sa to definuje ako sneh. Chcela som vedieť, prečo je sneh raz taký a raz onaký. To bol dôvod prečo som išla študovať meteorológiu a klimatológiu.