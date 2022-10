Športové kluby v Nitre si pochvaľujú viceprimátora pre šport Daniela Balka

Najväčšia výzva? Nový zimný štadión.

Šport je neodškriepiteľnou kultúrou Nitry – a tak sa k tomu stavia aj radnica. Pod Zoborom športuje približne 1 200 detí. V ére viceprimátora pre šport DANIELA BALKA do nitrianskych športovísk išli či idú vyše dva milióny eur. A nielen do hokeja či futbalu. Mesto dbá na intenzívnu starostlivosť aj o ďalšie športy.

Funkcia viceprimátora pre šport má za sebou svoje prvé štvorročné obdobie. Ako hodnotíte míľniky, ktoré sa vám za ten čas z nej podarilo dosiahnuť?– spýtali sme sa Daniela Balka

Podpora športovej činnosti obsahuje dve roviny. Nejde len o podporu športových klubov, ale aj o prístupnosť a kvalitu športovej infraštruktúry – a to pre všetkých, nielen pre športovcov.

Najväčšou výzvou bolo nastaviť poriadok a systém v oboch oblastiach. Veľa nových poslancov, ktorí neboli naklonení podpore športu, deklarovali, že s podporou športových klubov sa dovtedy spájali nejasné a netransparentné aktivity. Myslím si, že sme novým dotačným systémom, ale napríklad aj zmluvou s HK Nitra o správe štadióna ukázali, že pomoc môže byť aj prehľadná a transparentná.

Míľnikom pre mňa bola aj Správa o stave športovísk. Pripravil som ju krátko po nástupe a všetkým poslancom ukázala, v akom zlom až havarijnom stave boli mestské športoviská. Aj tu sa nám podarilo pohnúť dopredu. Tenisová hala už má podpísanú zmluvu na pokračovanie druhej etapy zateplenia strechy. Do konca roka by mala byť zmodernizovaná a zateplená zápasnícka hala za vyše 700-tisíc eur. Opravili sa všetky multifunkčné ihriská a práve sa začali práce aj na rekonštrukcii šatní a zázemia ČFK na Čermáni. Tiež sme začali postupnú modernizáciu kúpaliska. Spolu tak do opráv športovísk a rekreačných zariadení išlo a ide vyše dva milióny eur, a to aj vďaka úspešným projektom na Fonde na podporu športu. A nesmie sa zabúdať, že ešte pred zdražením elektriny a plynu nás správa športovísk s energiami stála ročne ďalších približne jeden a pol milióna eur.

Nastavili ste nový systém mestských dotácií pre športové kluby v Nitre. Stretol sa s pozitívnou odozvou?

Hlavným zmyslom nových pravidiel podpory bolo, aby boli jasné, prehľadné a postavené na objektívnych kritériách. A najdôležitejším kritériom bola podpora športujúcej mládeže a detí. Teda existencia mládežníckych oddielov bola prvá podmienka pre získanie pomoci. Druhým dôležitým kritériom je kvalita športovej prípravy. Preto sme všetky športy rozdelili do dvoch skupín – na strategické a ostatné. Kluby v prvej skupine musia hrať najvyššiu súťaž, ale napríklad aj vytvárať podmienky pre zapojenie vlastných odchovancov do A-mužstiev. Aby mladí športovci mohli vidieť svoje vzory i športovú budúcnosť v Nitre. Aj vďaka tomu nám v Nitre športuje vyše 1 200 evidovaných detí. Ale napríklad vlastnú kategóriu dotácií máme aj pre znevýhodnených športovcov, teda snažíme sa pomáhať aj tým, ktorí to majú najťažšie.

Myslím si, že kluby pochopili našu filozofiu. Samozrejme, každý klub by potreboval viac financií, mesto však nemôže šport naplno financovať, môže mu len pomáhať. Chýba ale aj väčšie zapojenie Nitrianskeho samosprávneho kraja do financovania športu. Napríklad NSK s trojnásobne vyšším rozpočtom na športové aktivity dal v tomto roku na celý kraj len 450-tisíc eur. My v Nitre 650-tisíc. Vhodne prepojený systém pomoci by klubom určite pomohol viac. A čo je veľmi dôležité, v Nitre sme pomoc pre športové kluby udržali aj počas dvoch rokoch protipandemických opatrení, mnohé mestá to neurobili.

Ako ste nachádzali cestu k športovým klubom v Nitre? Bolo to o intenzívnej komunikácii?

Našťastie, som aktívny športový fanúšik, môj otec bol futbalovým trénerom a učil na Katedre telesnej výchovy a športu na PF UKF v Nitre, veľa priateľov som mal medzi športovcami či ľuďmi pôsobiacimi v športe. Takže som nešiel do neznámeho prostredia. Ale, samozrejme, nemal som spočiatku dostatočné informácie o podpore športu v Nitre ako celku. Áno, veľmi mi pomohli osobné stretnutia so zástupcami jednotlivých klubov, ale aj neformálne spoločné posedenia. Nikdy neexistujú ideálne riešenia. Je potrebné si vedieť uznať chyby, ale aj sa pokúsiť vysvetliť ťažké a nepopulárne rozhodnutia. To si vyžaduje na oboch stranách aspoň minimálnu vzájomnú dôveru a rešpekt, ktoré vznikajú len cez spoločné stretnutia.



Ako by mesto a viceprimátor pre šport mohol prispieť k ďalšiemu rozvoju športu v Nitre?

Osobne si myslím, že udržateľnú starostlivosť o športoviská si bude vyžadovať obnovenie organizácie Správa športových a rekreačných zariadení a previesť do nej celú mestskú športovú infraštruktúru, vrátane tej, ktorú dnes vlastní Nitrianska investičná. Aby mesto malo samostatnú organizáciu s jasnou zodpovednosťou za stav športovísk, ale s manažmentom schopným iniciatívne zháňať zdroje na jej modernizáciu a rekonštrukciu. Veľmi by ma potešilo, keby sa na budúci rok zrealizoval už pripravený zámer otvoriť školské športové ihriská po skončení vyučovania pre verejnosť a zvýšiť tak počet dostupných športovísk v meste. Za veľmi dôležité považujem pokračovať v nastúpenom tempe dvoch veľkých rekonštrukcií športovísk ročne. Systémovou pomocou by bola ale aj lepšia spolupráca s NSK pri podpore športu. Pokúsiť sa tam iniciovať zmenu dotačného systému tak, aby sa zameral aj na podporu športu stredoškolskej mládeže. Dnes je mesto Nitra najväčším sponzorom športovej činnosti Strednej športovej školy, ktorú spravuje NSK. A, samozrejme, najväčšou výzvou bude postupná realizácia zámeru vybudovania nového zimného štadiónu.

Anketa športových funkcionárov Zástupcov športových klubov v Nitre sme sa spýtali, ako hodnotia štvorročnú spoluprácu s viceprimátorom pre šport Danielom Balkom. HENRICH BENČÍK (prezident ČFK Nitra): „Vo vedení nášho ČFK Nitra som rok a za ten čas sa nám v spolupráci s mestom podarilo viacero dobrých vecí. Aktuálne pracujeme na rekonštrukcii klubovej budovy. Budem veľmi rád, ak aj v budúcnosti vo vedení mesta budú ľudia naklonení k podpore športu.“ MILAN ČERVEŇ (bývalý predseda predstavenstva FC Nitra): „Spoluprácu s pánom Balkom určite hodnotím kladne. Ako viceprimátor pre šport sa snažil hľadať cesty, ako športu pomôcť, nie naopak. Pre celé mesto je veľmi dôležité, aby povolebné nastavenie samosprávy bolo výrazne športové.“ MIROSLAV KOVÁČIK (prezident HK Nitra): „Prácu pána viceprimátora Balka ohľadom športu hodnotím veľmi pozitívne. Vždy sa snažil konštruktívne pomôcť športu v Nitre. Som rád, že vznikla v rámci mesta Nitra funkcia viceprimátora pre šport. Pán Balko sa jej zhostil výborne. Aj touto cestou sa mu chcem poďakovať za všetko, čo urobil počas svojho pôsobenia pre nitriansky šport a obzvlášť pre nitriansky hokej. Slovenský šport by potreboval takto pracujúcich a zmýšľajúcich ľudí aj vo vrcholovej politike.“ PAVEL MATUŠČÍN (prezident TK Slávia SPU Nitra): „Zaradenie športu priamo do portfólia niektorého z viceprimátorov hodnotím ako dobrý krok. Po nástupe viceprimátora Daniela Balka do funkcie bola zmapovaná situácia športovísk v správe Mesta Nitra, tenisový areál na Ďumbierskej ulici nevynímajúc. Oboznámil sa nielen s tenisovým areálom na Chrenovej, ktorý spravuje mesto Nitra prostredníctvom svojej organizácie Službyt Nitra s.r.o., ale aj s činnosťou nášho TK Slávia SPU Nitra, ktorý v uvedenom areáli vykonáva svoju činnosť od jeho postavenia. Inicioval neformálne stretnutie zástupcov športových klubov s cieľom hľadania riešenia ich problémov. Počas jeho doterajšieho pôsobenia vo funkcii sme sa stretli niekoľkokrát, vždy, keď to bolo potrebné z jednej či druhej strany. Prebiehala aj mailová a telefonická komunikácia. Vnímal naše potreby, požiadavky a podmienky, za akých môžeme fungovať ako jeden z dlhodobo popredných tenisových klubov na Slovensku. Som presvedčený, že aj vplyvom dobrej vzájomnej komunikácie sa niekoľko pozitívnych vecí podarilo už realizovať alebo naštartovať.“ IVAN MOLNÁR (podpredseda TJ AC Nitra): „Telovýchovná jednota AC Nitra pôsobí v Zápasníckej hale Júliusa Strniska, odkedy bola telocvičňa postavená. Na havarijný stav tohto mestského majetku sme poukazovali aj v minulosti, žiadne bývalé vedenie však nebolo ochotné investovať finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu. Veľmi nás potešil úprimný záujem viceprimátora, ktorý bez akejkoľvek protekcie či známosti bojoval za opravy na zápasníckej hale. Len pre predstavu, v prípade dažďa zamestnankyne utekali po objekte s vedrami, aby voda v interiéri spôsobila čo najmenšie škody. Preto po osobnej skúsenosti hodnotíme pôsobenie pán Balka viac ako kladne. Pomohol zachrániť strechu nad hlavou Aikidu, Judu, Jiu-Jitsu, zápasníkom a tiež rekreačným športovcom.“ ĽUBOŠ VILČEK (predseda oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra): „Oceňujem zvýšený záujem mesta o problematiku športových klubov a tiež systém nastavenia dotácií plynúcich z mestského rozpočtu. Spôsob podávania a vyúčtovania dotácií je pružný. Som nesmierne rád, že sa nám v spolupráci s mestom podarilo naštartovať procesy výstavby novej športovej haly. Tomuto projektu verím, pretože je veľmi dôležitý. Celkovo šport a funkcia viceprimátora pre šport si musia udržať v Nitre vysokú prioritu, zvlášť v týchto časoch. S pánom Balkom sme vždy vedeli viesť konštruktívne debaty na tému športu, ktoré neostali len pri slovách, za čo som aj v mene športového klubu ŠK ŠOG Nitra vďačný.“

Objednávateľ: Daniel Balko, Nitra

Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, IČO: 35790250

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf