Nechceme byť milionári, riadime sa Cézarom, hlási regionálna značka

Ide mládeži, ide áčku, boss Zbehov Lauko ako v siedmom nebi.

Rozhovor nájdete aj v pondelkových (17. 10.) MY Nitrianskych novinách.

Dvojposchodová klubová budova, tribúnka, úhľadný trávnik takmer európskych rozmerov, vysokánske lapače za bránkou, vedľa veľké tréningové ihrisko, staršia športová hala i vynovené bistro. Všetko vyfintené do žlto-modra.

Tu nie ste na hocijakej dedine. Tu ste v Zbehoch, vo futbalovej značke.

Až 47 zo 60 posledných sezón strávila v „kraji“, roky 1979 – 1984 dokonca v tretej lige! Do dvojtisícovej obce jazdili Vráble, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Topoľčany, Piešťany...

Tučná výstavka trofejí sa možno rozrastie. Slovan zmixoval dorasteneckého majstra Slovenska s ďalšími troma odchovancami FC Nitra a domácimi srdciarmi a baví región historickou jeseňou.

„Každý si myslí, ako si teraz sedíme na fotelke, pozeráme sa na krásne góly a všetko ide samo. Omyl, vážení,“ pousmial sa zbežský boss VLADIMÍR LAUKO (50) a vzal nás do kuchyne klubu, ku ktorému okolie vždy vzhliadalo s rešpektom.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo bol futbal v Zbehoch v lete na pokraji konca

Koľko eur ročne stojí futbal v Zbehoch a čo klub odkazuje obci

Na čo sú v Zbehoch viazané hráčske odmeny

Prečo "milionárskym" klubom nezávidia a v čom sa riadia Cézarom

Čo si Lauko myslí o rozhodcoch a ktorých dvoch hráčov vyzdvihol

Prečo tím, ktorý na jar fasoval debakle, zrazu vyhráva (slovami trénera Dobiaša)

Prečo Lauko v Zbehoch odmietol 4. ligu a či by teraz bral postup

BONUS: Umiestnenia Zbehov za posledných 60 rokov

Sponzori? To nie je jeden mail

Mohol by rozdávať celé víkendy rodine, pozerať Ligu majstrov, prísť na futbal, dať si pivo a odísť.

Ale to by nebol „Láďo“.

Za Zbehy najprv hral, v tridsiatke naskočil do výboru a deviatou sezónou je predsedom.

„Doma nikto nie je prorokom, je ťažké presvedčiť ľudí, že futbal sa nerobí len v nedeľu. Áno, v nedeľu otvárame štadión a večer zamykáme, no v pondelok ráno zase odomykáme... Na ihrisku som každý deň. Kosím, valcujem, zabezpečujem zázemie pre áčko a mládež. Komunikujeme so partnermi, s každým osobne. To nie je na jeden mail a jeden telefonát, to sú hodiny a hodiny. Doslova prosíme o peniaze pre cudzie deti. O to viac si vážim sponzorov ako Marián Líška z Lužianok, málokto z domácich podnikateľov pomohol zbežskému futbalu viac ako on,“ otvoril si srdce Vladimír Lauko.

Veľkým nezávidia