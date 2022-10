Ivan Habiňák: Rastúca podpora zaväzuje, nechcem sklamať Zbežanov

Do starostovských volieb sa vracia s konkrétnymi plánmi.

Samosprávu pozná do detailov. Pohybuje sa v nej od roku 1998, šestnásť rokov Zbehom „starostoval“, teraz na vôľu ľudu kandiduje opäť. Vie, čo Zbežania potrebujú a vie, ako na to. S IVANOM HABIŇÁKOM sme prebrali hlavné témy peknej dediny i napredujúci futbal.

V posledných dňoch cítiť, že vaša podpora v Zbehoch rastie. Ako sa zrodila vaša opätovná kandidatúra na post starostu?

Koncom obdobia na podávanie kandidátnych listín. Čoraz viac občanov – široké spektrum od prvovoličov až po najstarších – ma nabádalo ku kandidatúre. Nerád by som sklamal tak široký volebný potenciál občanov, aký mám. Áno, cítim, že každým ďalším dňom moja podpora v obci rastie. Silná podpora je zaväzujúca. S pokorou budem čakať na výsledok volieb.

Aký je váš program pre Zbehy?

Želal by som si toho veľa, no musíme sa držať v realite. Medzi priority určite patrí získavanie dotácií z rôznych fondov. Ďalej používanie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie potrieb obyvateľov. Slobodné rozhodovanie poslancov pri hlasovaní a rozhodovaní na základe argumentov, včasného predloženia a vysvetlenia problémov. Spolupodieľanie sa na cykloceste Nitra – Výčapy Opatovce, do ktorej som zaangažovaný aj v súčasnosti a začali sme ju aj budovať. Dokončiť pomenovanie ulíc, ktoré som začal vo volebnom období 2014 – 2018, aby sme sa aj takto priblížili bežným štandardom. Spolupracovať so všetkými organizáciami obce podporovať ich v činnosti, podporovať a rozvíjať šport, školstvo a kultúru. Rekonštruovať ubytovaciu časť na futbalovom ihrisku a prinavrátiť jej stav z minulosti. Angažovať sa pri dokončení výstavby kostola v miestnej časti Andač.

Plánov je určite viac, ale nemám taký veľký priestor, aby som to tu všetko povedal. V prvom rade chcem zostať úctivým, skromným a ohľaduplným človekom, ktorý si váži každého občana. Byť tým, kým som bol počas minulého obdobia. Nech to, čo poviem, platí aj na druhý deň.

Čo považujete za najväčšie výzvy pre Zbehy?

Výziev je v obci veľa – kanalizácia, dokončenie vodovodu na Andač, doplnenie detských ihrísk, znižovať energetickú náročnosť budov... Všetko bude závisieť aj od postoju štátu, koľko financií bude tiecť do obcí, aké výzvy budú vyhlásené aké budú ceny energií.

Ako vnímate progres futbalu? Mládežníkov je takmer sto, áčko atakuje prvé miesto v silnej krajskej súťaži.

Ako hráč, tréner, vedúci tímu dorastu a člen výboru sa futbalu s malými prestávkami venujem od roku 1983. Mládežnícky futbal sa niekoľkonásobne sa posunul vpred, je radosť vidieť množstvo kategórií a zápasov, preto oceňujem prácu mládežníckych trénerov. Každé mužstvo či klub má silné i slabé obdobie. Teší ma, že áčko bez väčšej ujmy prekonalo horšie časy a teraz je na výslní. Hráčom a vedeniu určite držím palce, aby aktuálna forma i zjednotený káder vydržali čo najdlhšie.

