Pôjdeme hore, hecuje Čifáre chválený Trungel

Tradičný klub drží nad vodou brankár.

V doraste bol jednotkou Vrábeľ, s Klasovom vyhral silný „okres“ a teraz nik nechce veriť, že taký dobrý brankár v Čifároch neberie ani cent.

„Baví ma výborná partia, nemám prečo odchádzať, cítim sa tu super. Pritiahol ma starosta Július Czapala, ktorý sa v Čifároch príkladne stará o futbal a ako tréner je ľudský. Spolu s predsedom Samom Žilkom ma vlani presvedčili a spravil som dobre, v klube je príjemné rodinné prostredie,“ vysvetlil PATRIK TRUNGEL.

Len v sebe prebudil čifárske korene, veď už jeho otec František kopal za tradičný klub. Mrštný gólman sa po minulej sezóne zmestil do zostavy roky 7. ligy B podľa MY Nitrianskych novín. Odmietol azda šesť ponúk (aj z vyšších súťaží) a stále drží nad vodou klub s orlicou v logu.

„Na nedostatok roboty sa nesťažujem. Body prídu, aj na Hornom Ohaji sme pokojne mali na remízu. Brzdia nás problémy so zostavou, no keď mladí chlapci vydržia a nezdupkajú, futbal im drinu vráti. Víťazstvá oslavujeme klobáskou a pivom. Som presvedčený o tom, že časom ich bude viac. Som optimista, pôjdeme hore,“ smelo pridal čifársky líder Patrik Trungel pred zajtrajším derby so Žitavcami (14.00 h).