Bodovala aj tá, ktorá nemôže

Úsmevný moment osviežil tretí set piatkového extraligového volejbalu v Nitre.

Ženy UKF Nitra sa po zaváhaní pred týždňom s Trnavou tešili z druhého víťazstva v sezóne, keď porazili Pezinok 3:1.

Veľmi zriedkavá situácia bola k videniu v treťom sete pri štvrtom bode domácich dievčat (na 4:0). Bod v zápise totiž pripísali liberke Michaele Pállovej. A tá teda rozhodne nemá za úlohu útočiť či blokovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Bol to môj obranný úder, ale prešiel na druhú stranu a dala som bod,“ smiala sa reprezentantka Slovenska.

„Ale takáto situácia, keď libero dá bod, sa väčšinou nezapisuje. Berie sa to ako súperova chyba. Aj sa čudujem, ako je možné, že v piatok mi to v štatistike zapísali. Ale netreba tomu prikladať nejakú váhu. V minulých rokoch sa mi to stávalo dosť často,“ pridala Miška.

Tento výnimočný moment vždy vylúdi úsmev na tvári. „Presne tak! A vždy poteší!“ doplnila najskúsenejšia hráčka Bočkayovho omladeného tímu.