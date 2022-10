Posily? To by bolo super, vraví tréner Nitry

Sýkora sa bál o zuby, hala (plnšia než minule) ďakovala brankárovi.

Triumf 2:1, no žiadne úchvatné hokejové divadlo. Ktorési fankluby by v nedeľu miestami možno nadávali, no nitrianski sú iná liga. Mohutné pokriky roztáčajú aj v časoch, keď to na ľade neklape.

„Chýb bolo veľa, podržal nás brankár, ale tri body sú tri body, ubojovali sme ich,“ vystihol to tréner Normunds Sejejs.

AJ TOTO SA DOZVIETE Pohľad Sejejsa na zlé presilovky, dobré oslabenia a prípadné posily

Ktorý typ hráča Nitra hľadá

Kto by mohol byť presilovkový bek

Čo Sejejs vraví na to, že v zápise figuruje iba ako asistent

Čo si Sýkora vytrpel pri mantineli od Flicka a kto sa ho zastal

Hral desiaty s dvanástym a neraz to tak skutočne vyzeralo. V prvej tretine Trenčín takmer ani nebol pri bráne a zachránilo ho len hazardovanie Nitranov s presilovkami. V úvodnej Tvrdoň trafil nad rameno (1:0), no v štyroch ďalších im puky tancovali pod či nad hokejky alebo sa strácali v nerazantných prihrávkach, do očí bili napríklad Erkampsove zaváhania na modrej čiare.