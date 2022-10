Viac financií pre regionálny šport? Dá sa to!

Podpora športu je jednou z dôležitých úloh samospráv. Tie majú svoje nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní činnosti športových klubov, rozvíjaní talentov i pri rozvíjaní amatérskeho športu.

Prostredníctvom svojej dotačnej schémy poskytuje istú pomoc športovcom aj Nitrianska župa. Žiaľ, táto podpora je skôr symbolická. Potvrdzuje to aj výzva na žiadosti o dotácie, ktorú v tomto roku zverejnil NSK.

Symbolické čiastky nedokážu zabezpečiť systematickú podporu športu

Podľa zverejnenej výzvy na dotácie podporil NSK kultúru a šport v Nitrianskom okrese celkovou sumou 108.450 eur. Na prvý pohľad zaujímavá suma, treba si však uvedomiť, že si ju rozdelilo 130 žiadateľov!

V našom okrese je 60 obcí a dve mestá. Len v Nitre bolo 35 úspešných žiadateľov, ktorí dostali dotácie v hodnote necelých 25.000 eur, na zvyšných 60 obcí a mesto Vráble zvýšilo 83.490 eur. Tu bolo úspešných 95 žiadateľov o dotácie. Keď si spravíme jednoduchý prepočet, tak nám vyjde, že na jedného žiadateľa o športovú dotáciu v roku 2022 vyšlo 878 eur. Veľa, či málo?

NSK je dôležitý hráč v regióne, nemôže sa obmedziť na jednorazové akcie

Úspešný žiadateľ o športovú dotáciu tak v Nitrianskom okrese dostal od NSK dotáciu na celý rok 2022 v hodnote, z ktorej sa dá zaplatiť jednorazové podujatie či obecný športový deň. Určite však z priemernej dotačnej sumy 878 eur nikto nedokáže podporovať mladé talenty, systematicky rozvíjať športové kluby, alebo vychovávať budúcich reprezentantov.

Som presvedčený, že aj NSK by sa mal konečne reálne zapojiť do rozvoja športu na svojom území. Aby podporoval pravidelné športovanie, aby deti a dospelí mali zabezpečené kvalitné a bezpečné športoviská a športové vybavenie, ktoré bude slúžiť dlhodobo v čo najväčšom počte obcí Nitrianskeho okresu. Do regionálneho športu treba jednoznačne investovať viac. Veď všetci dobre vieme, že človek, ktorý pravidelne športuje je zdravší nielen fyzicky, ale aj mentálne.

Dotačná podpora športu sa musí zvýšiť a s ňou aj transparentnosť

Pri diskusiách o dotáciách treba spomenúť ďalší problém, ktorý NSK očividne má.

V tohtoročnom hodnotení transparentnosti samosprávnych krajov, ktoré vykonalo Transparency International Slovensko sa ocitla Nitrianska župa na poslednom mieste!

NSK získal v hodnotení len 58%, pričom víťaz Trenčiansky samosprávny kraj vyhral až s 81 %!

Čo je však horšie, náš kraj sa v tomto hodnotení dlhodobo nezlepšuje. Práve naopak. V roku 2017 sme sa boli na 4. mieste, v roku 2020 už bol NSK predposledný a v tomto roku posledný. Kým ostatné samosprávy začali hľadať spôsoby ako sa zlepšiť a postupne sa im to aj darilo, NSK sa každý rok zhoršoval.

A problémy s transparentnosťou sú zjavné aj pri spomínaných dotáciách. Celkové hodnotenie transparentnosti krajov sa vypočítava z fungovania úradu v 11 položkách. Napríklad: prístup k informáciám, predaj a prenájom majetku, financie a verejné obstarávanie, účasť verejnosti na rozhodovaní a ďalšie. Je medzi nimi aj položka „dotácie a granty“, kde Nitrianska župa získala len 38 %!

Čo k tomu dodať. Vedenie NSK malo dostatok času na zlepšenie, ale dlhodobá nečinnosť je jasným dôkazom, že transparentnosť Nitrianskej župe očividne nič nehovorí. Som preto presvedčený, že je najvyšší čas na zmenu.

Rozvoj športu je súčasťou programu našej DEMOKRATICKEJ KOALÍCIE strán KDH, SaS, Šanca, Spolu, DS, ODS, OKS, Za ľudí. Chceme byť hlasom rozumu a odborných riešení.

Moje meno je Radoslav Pavelka a kandidujem na poslanca NSK v Nitrianskom obvode s číslom 70.

Ďakujem Vám za dôveru!

Objednávateľ: Radoslav Pavelka, Braneckého 5,949 01 Nitra

Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, IČO: 35970253

