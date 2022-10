Nitrianski študenti si uctili zavraždených pred Teplárňou

Kristína sa zahalila do dúhovej vlajky. Povedala som si, že už sa nemôžem skrývať, prezradila.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. „Teraz to boli oni, nabudúce to môže byť niekto z nás. Nie je príjemné, aby sa človek bál a skrýval vo svojej krajine,“ povedala Kristína na spomienkovom zhromaždení na pamiatku dvoch zavraždených chlapcov. Vrah ich zastrelil, pretože patrili k LGBTI+ komunite.

V pondelok večer sa pred Študentským domovom Nitra stretli desiatky študentov Univerzity Konštantína Filozofa, aby si zapálením sviečok a minútou ticha uctili obete. Vyjadrili zároveň podporu láske, tolerancii a slobode.

Sme v prvom rade ľudia

Študentky držali v rukách nápisy Love is Love a Nenávisť zabíja. Kristína sa zahalila do dúhovej vlajky. „Už dávnejšie som ju chcela. Povedala som si, že už sa nemôžem skrývať,“ prezradila.

Svoj coming out urobila približne pred štyrmi rokmi. „Veľa ľudí to už tušilo. Jedna osoba sa mi odvrátila chrbtom, ale väčšina s tým bola úplne v pohode, keď som im to povedala,“ dodala Kristína.