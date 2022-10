Šesťdesiat domov či bytovka v Čifároch? Najťažšie máme za sebou, vraví starosta

To sa len tak nevidí! Július Czapala ide už do desiateho volebného obdobia.

Čifáre do roku 1980? Nielen, kostol, krčma a futbal, ale aj kino, obchod s potravinami i textilom, holičstvo, stolárstvo, kameňolom, štátny majetok, družstvo, mlyn a hlavne pekáreň s vychýrenom chlebom, na ktorý v zástupoch čakali aj Bratislavčania.

Doba je už inde – ako všade. No čosi sa nemení – ako nikde inde. JÚLIUS CZAPALA nemal ani 25 rokov, keď sa v roku 1989 stal predsedom MNV. Ide už do desiatich volieb, deviatich „starostovských“. Vždy ako nezávislý.

Starostoval v obci, do ktorej bolo treba dotiahnuť vodu aj plyn. V roku 1997 to dokázal naraz. A ešte skôr (1990) rozdeľoval Čifáre od susednej dediny.

„Nikdy nezabudnem na slová istého nebohého pána. Ešte sme boli spojení s Telincami, predseda MNV, teda starosta, sa volil z 25 poslancov. Pri mojej voľbe za predsedu MNV sa zdržal hlasovania s dôvetkom, že som príliš mladý. O rok a pol v pléne priznal, že sa vo mne mýlil,“ spomenul si Július Czapala, už neuveriteľných 33 rokov starosta Čifár.

„Pokiaľ nemáte dobrý kolektív, je to náročná práca, ktorá sa skôr nedá, ako dá. Našťastie, vždy sme s poslancami ťahali za jeden povraz a našli si k sebe cestu, aj keď sme mali rozdielne názory. Nikdy si nemôžete iba tvrdošijne presadzovať svoje. Spočiatku nebolo jednoduché nájsť spoločnú reč s ľuďmi, ktorí mi mohli byť matkami a otcami. Mal som šťastie na mojich zástupcov. Mgr. Anton Zelený, Matej Putnoky starší a Tibor Meszároš mi výborne pomáhali viesť obec. Dnes skladám klobúk pred mojim zástupcom Ondrejom Koczákom, nie je dňa, kedy by mi nezavolal a nerozmýšľal o napredovaní dediny,“ pridal muž, ktorý spája.

Ako ešte skrášliť Čifáre? Nápadov je viac.

„Každý pred voľbami sľúbi, čo všetko by chcel spraviť, no odkiaľ na to vezme, to už nepovie nik... Ja pri všetkých projektoch odmietam vysoké úvery, zadlžovanie dediny a zdvíhanie daní občanov,“ prezradil Július Czapala a rozpovedal sa o cieľoch:

„S poslancami sa chceme konečne zamerať na čistiareň odpadových vôd, projekt je rozpracovaný, ráta sa v ňom s odkúpením pozemku Slovenského pozemkového fondu, urgujeme to, čakáme na odpoveď. Tlačí nás dom smútku, musíme ho zrekonštruovať alebo postaviť nový. Ďalším zámerom je rekonštrukcia miestnych komunikácií, ulíc Novej a Gagarinovej. Konečne sa nám podarilo získať 26-tisíc na rekonštrukciu detského ihriska, ktorá by mala prebehnúť v budúcom roku.“

Najväčšou výzvou je nové bývanie pre nových Čifárčanov. Dedina by sa mohla počtovo vrátiť do 50. rokov, keď mala vyše osemsto obyvateľov.

„Na bývalom štátnom majetku máme v pláne riešiť bytovky s multifunkčným ihriskom a komunitným centrom. Rovnako pomýšľame na vznik šesťdesiatich stavebných pozemkov pre rodinné domy, na dvoch rôznych parcelách sme už pripravili pozemkové úpravy, čo v týchto prípadoch býva najťažšie, rozšírenie plynovodu a vodovodu už dokážeme. Loptička teraz bude na strane súkromných investorov a developerov,“ pridal Július Czapala, ktorý Čifáre spravuje s láskou.

V Czapalovom tíme kandidujú do obecného zastupiteľstva aj Ondrej Koczák (číslo 4), Samuel Žilka (8), Ľudovít Gyurcsek (2), František Bóšši (1) a Štefan Nagy (7).

Čifáre sú slušné Július Czapala je muž činu. V Čifároch s partiou nadšencov obnovil futbalovú mládež a keď ju nemal kto trénovať, na staré kolená si spravil trénerskú licenciu. Dnes vedie ôsmoligové áčko a vtláča mu svoju pečať. Kým v sezóne 2018/19 mali hráči OFK až 25 žltých kariet, v uplynulom ročníku pod vedením Czapalu iba sedem! „Veľmi sa teším zo zlepšených výkonov Joža Smidáka, veľký elán má aj jeho brat Aďo, no potrebuje čas. Bez debaty si cením, že máme brankára ako Paťo Trungel. Ani Adam Kúti z tímu neutiekol a robí preň maximum. Kvalitu priniesol Mišo Gajdoš, stabilne hrá Peťo Vandrák a mohlo by nám pomôcť, že Jano Medveď už stihne viac zápasov. Samozrejme, pochvalu si zaslúži Samo Žilka. A dúfam, že navrátilcovi Dominikovi Fülemu vydrží chuť do futbalu aj zo zdravotnej stránky,“ rozhovoril sa Július Czapala o futbalových ťahúňoch Čifár.

Objednávateľ: Július Czapala, Čifáre

Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, IČO: 35790250

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf