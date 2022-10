Začínali s jedným písacím strojom.

NITRA. Nitrianske noviny majú už tridsať rokov. Prvé číslo vyšlo 19. októbra 1992. Začínali v malej kancelárii s jedným písacím strojom. Dnes sú súčasťou veľkého vydavateľstva Petit Press a vychádzajú aj na webe.

Článok pokračuje pod video reklamou

„MY Nitrianske noviny sú najsilnejším regionálnym týždenníkom na Slovensku,“ povedal Milan Mokráň, riaditeľ divízie týždenníkov MY.

V posledných rokoch je šéfredaktorkou novín Miriam Hojčušová, ktorá sa venuje spravodajstvu.

Prvou šéfredaktorkou a zakladateľkou bola Janka Schlarmannová. Jej prvým spolupracovníkom bol Štefan Korman, ktorý dodnes pôsobí vo vydavateľstve - je obchodným riaditeľom divízie týždenníky.

„Úprimne, neverím, že je to už tridsať rokov, skôr mi to príde, ako by sme naše Nitrianske noviny zakladali včera. Boli sme redaktormi, zároveň sme rozvážali noviny, nemal som problém predávať ich priamo na ulici ako kolportér. Boli sme hrdí na svoju prácu," spomína si Štefan Korman.

Dodáva, že kľúčovou persónou bola Janka Schlarmannová: "Postupne sme spolu budovali noviny, ktoré sa právom radia medzi najlepšie regionálne na Slovensku. Začiatky boli nesmierne ťažké, na nitrianskom trhu boli vtedy ďalšie tri týždenníky, postupne sme si ale dokázali získať priazeň čitateľov aj partnerov. Je to zásluha všetkých ľudí, ktorí sa za tých tridsať rokov podieľali na budovaní našich novín."

Príbehov, veselých aj poučných, je podľa Kormana za tie roky veľa: "Ťažko je vybrať jeden. Faktom je, že Nitrianske noviny sú dnes súčasťou najsilnejšej siete regionálnych novín MY v pozícii vlajkovej lode, a to je spolu s priazňou našich verných čitateľov pre nás najlepšia vizitka aj odmena zároveň. Keď sme 19. októbra 1992 vydali prvé číslo, urobili sme dobre.“