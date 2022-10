Rosina so Sládečkom sú vicemajstrami Európy

Vo francúzskom Le Castellet sa rozhodovalo o titule v európskej sérii GT2. Slovenská posádka Štefan Rosina a Filip Sládečka bola v hre až do posledných kôl.

Automobilový šport môžete milovať aj nenávidieť. Dokáže otvárať srdcia, dvíhať zo sedadiel, no vie aj odhodiť do priepasti sklamania a zabudnutia. A ľudia potrebujú k farebnosti svojho bytia všetky tie farbičky života, ktoré im šport dáva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenskí fanúšikovia uplynulú sobotu sledovali s napätím dramatický zápas slovenskej posádky, ktorej síce osud v samom závere nedoprial gejzír radosti z titulu, no rozhodne to nebolo sklamanie. „Ak by nám niekto pred sezónou povedal, že budeme vicemajstri, tak by sme tomu neverili. Samozrejme, že nás mrzí, že to nakoniec nevyšlo. Veď titul bol tak blízko, no berieme život s pokorou a tešíme sa z toho, čo sme dosiahli. Uvedomujeme si, že to bola naša prvá spoločná sezóna v GT2 a podarilo sa nám v nej doviezť pre KTM doteraz najlepší výsledok značky! Nemôžeme byť nespokojní,“ hodnotí s nadhľadom Štofi Rosina.

Slováci odchádzali do Francúzska s vedomím, že to bude hrana, na ktorej sa môže prihodiť čokoľvek. Ich KTM X-Bow GT2 vo farbách tímu True Racing by Reiter Engineering dokázalo vybudovať dobrý základ pre finále už v kvalifikácii, keď Filip vybojovať pole position do prvých pretekov a Štofi tretie miesto na štarte druhého závodu. O drámu sa však postarala hneď prvá zákruta víkendu. „Krátko po štarte došlo k štuchancom, ktoré ma v prvej zákrute roztočili. Vykoplo ma to mimo trať a auto „spadlo do neutrálu“. Chvíľu som nemohol zaradiť jednotku, čím som stratil cenný čas,“ vysvetľuje Filip Sládečka. Neskôr sa ukázalo, že Filip sa stal obeťou skrumáže vozidiel, no prešetrovanie po pretekoch prišlo s verdiktom, že to bol súťažný incident. Potrestaný nebol nikto. Sládečka sa týmto prepadol na deviate miesto a začínal prakticky odznova. „Auto bolo trochu poškodené, ale časy na kolo vyzerali dobre. Postupne som sa mohol predierať dopredu,“ dodáva Nitran, ktorý sa vďaka výbornému výkonu dokázal ešte pred výmenou spolujazdca pretlačiť z deviateho miesta na tretie. KTM následne prevzal Rosina, ktorý pokračoval v sťahovaní veľkej straty z úvodu pretekov. Cieľom napokon prešiel tesne na treťom mieste. Belgickým súperom sa síce podarilo stiahnuť na Slovákov niekoľko bodov, no aj tento výsledok držal našu posádku stále v priebežnom vedení.

„Pred štartom posledných pretekov sezóny mohli ísť všetky stratégie bokom. Vedeli sme, že titul získa ten, kto s nás dvoch príde do cieľa skôr. Išlo sa teda na doraz,“ vysvetľuje situáciu pred štartom druhých pretekov Sládečka. Ako prvý tentoraz vyrážal na trať Štofi Rosina, ktorý dokázal doviezť svoju tretiu pozíciu až na odovzdávku. „Štart sa mi vydaril a veril som, že to dokážeme,“ neskrýval odhodlanie Púchovčan. Filip podľa očakávania nadviazal na Štofiho tempo a korenil preteky výborným výkonom. Päť kôl pred koncom už útočil na druhú pozíciu, no v desiatej zákrute 17. kola konkurenčné audi nezvládlo situáciu. „Normálne som ho predbiehal na brzdy, keď zatočil rovno do mňa,“ približuje zlomový moment celej sezóny Filip Sládečka. „Zrazili sme sa. Rana smerovala na ľavé zadné koleso, ktoré sa zvlieklo z pneumatiky. Defekt znamenal okamžitý koniec pretekov a nádejí na titul.“

Prvotné sklamanie z predčasného konca však čoskoro vystriedala spokojnosť. „Ak sa obzrieme za celou sezónou, tak toto rozhodne nie je neúspech,“ pripomína Štofi Rosina, a Filip sa k nemu pridáva. „Samozrejme, že chvíľku zabolí, keď je človek tak blízko, no všetci vieme, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách a možnostiach. Tentoraz mali viacej športového šťastia naši súperi. Je to výzva do ďalšej sezóny. Zostávame nohami na zemi. Uvidíme, čo prinesie nasledujúci rok a či dokážeme znova nadviazať na tohtoročné úspechy. Každopádne sa chcem poďakovať Štofimu za celú sezónu a príležitosť, ku ktorej mi pomohol. Ďakujem tímu, ktorý bol fantastický a v neposlednom rade ďakujem za pomoc a podporu našim sponzorom i mojej rodine.“

„Myslím si, že sme našimi konštantnými výkonmi všetkých prekvapili,“ usmieva sa Štofi Rosina, ktorý si rovnako váži podporu a spoluprácu s ľuďmi okolo seba. „Tieto výsledky však nie sú iba našou zásluhou, ale zásluhou celého tímu Reiter a značky KTM, ktorým týmto ďakujeme. Teším sa tiež, že sa nám s Filipom podarilo vytvoriť silnú posádku. Filip vďaka! Samozrejme poďakovanie patrí aj našim rodinám a obchodným partnerom, bez podpory ktorých by to bolo oveľa zložitejšie. Vážime si to.“