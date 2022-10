Nitru by som nevymenil

Neviďme veci čierno, ale ani populisticky ružovo.

Rozhovor s kandidátom na poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nitra - Jánom Vančom.

Ako vnímate fakt, že voľby sú tu znovu a tentokrát netradične spojené?

Čas nezastavíme. Sú to cykly, ktoré sa opakujú nielen v politike. A spojenie volieb? Komunálna a regionálna samospráva sú úzko prepojené. V prvom rade nechcem vykresľovať ani uplynulé obdobia čiernymi farbami, pretože vždy sa urobí, a to aj v rámci rôznych byrokratických obmedzení, veľa pozitívneho. Snažil som sa konštruktívne a často vystupovať v župnom i mestskom parlamente a dávať návrhy. V jednom veľkom prieskume o spokojnosti ľudí so životom v mestách, ale aj v obciach, z výsledkov vyšlo, že ľudí zaujímajú hlavne 4 oblasti: čistota, zeleň, doprava a kultúra. Je to zaujímavý poznatok, ale keď si to rozmeníme na drobné, a na pomery Nitry a Nitrianskeho kraja, uvidíme, že ľudia majú pravdu.

Začnime čistotou..

V Nitre máme stovky kilometrov ciest a chodníkov. Nie všetky sú mestské. Mnohé komunikácie patria kraju aj štátu. Čo mi chýba je určitý systém, dohoda na čistení. A ak sa už čistí, je potrebné to robiť kvalitne a efektívne. V západných mestách, kde úroveň čistoty niekedy tak obdivujeme sa veľa čistí aj ručne, najmä v centrách miest. Viem si predstaviť, že takéto čistiace „čaty“ by mohli čistiť chodníky a obrubníky v centre Nitry a tiež pešiu zónu. Je dobré, že sme nakúpili aj čistiacu techniku, ale mechanizmy nedosiahnu všade.

A čo s tým má VÚC?

Ako som povedal, mnohé cesty patria kraju. Nie je predsa možné, aby na Jeleneckej ulici bola vyše metrová zelina. Tá cesta patrí VÚC. Čiže, musia pracovať obdobne. Vedúci pracovníci z VÚC, z regionálnej správy ciest, aj z mestských služieb musia spolu viac komunikovať. Na to budeme tlačiť. Pretože čistejšie mesto či dedina vyzerá hneď o 50% krajšie. Ale je potrebný systém. Systém v čistení, oprave výtlkov, zametaní, polievaní, odhŕňaní snehu a tak. Dôležité je aj kosenie trávy. Ak platí, že čisté mesto je pekné, potom rovnako platí, že pokosené a upravené mesto je veľmi pozitívne vnímané.

Prejdime k zeleni, v Nitre sa vysadilo dosť veľa stromov.

Áno a to je dobre, mohlo by sa ešte viac, navrhujeme obnoviť aleje v Starom meste. Nitra má povesť, že je jedno z najzelenších miest na Slovensku. Ja si to nemyslím, musíme veľa dobiehať. O novovysadené stromy sa treba starať. A je tiež dôležité, kam sa stromy vysadia. Pomaly už v centre mesta nebude kam sadiť, pretože všetky „voľné“ zelené plochy chce niekto zastavať. Proti tomuto som vždy bol. Viem, že mesto sa musí rozvíjať, ale nie vždy na úkor zelene. Budeme presadzovať, aby sa skôr revitalizovali priestory, ktoré už neslúžia svojmu pôvodnému účelu, či už nám patria, alebo nie. Napríklad kafiléria, ale bývalý areál mestských služieb. A potom, nezabúdajme na kvety. Centrum Nitry vždy oplývalo krásnou kvetinovou výzdobou. Podarilo sa nám v tejto oblasti prispieť na viacerých miestach.

Rieka Nitra je príležitosťou rovnako pre mesto aj pre nitriansky región.

V kompetencii VÚC ale nie je životné prostredie.

To je len mýtus. Navrhovali sme v zastupiteľstve NSK prijatie nariadenia o dotáciách na podporu a ochranu životného prostredia na území celého kraja. Ľudia, obce, ale aj Nitra by mohli z toho spolufinancovať projekty na ochranu a tvorbu krajiny, hydrológiu, lesné hospodárstvo, ochranu a tvorbu zelene, edukačné aktivity. Rovnaký dotačný mechanizmus sme v minulosti navrhli a schválili pre kultúru, cestovný ruch, šport, sociálne veci, lekárov. Nechápem, prečo by to nemohlo fungovať. Úrad NSK tento náš návrh nepredložil, takže to urobíme my, a financie na ochranu životného prostredia pôjdu tam, kam majú – bližšie k ľuďom. Navrhovali sme, aby sa obnovili stromoradia pozdĺž ciest II. a III. triedy na území medzi obcami kraja. Sú to prekrásne scenérie. V takom Anglicku sú dokonca zákonom chránené.

Stále je to o tých cestách.. V dnešnej dobe sú plné a to nielen osobných áut.

Máte pravdu. Je potrebné sa vrátiť na železnicu. Tam kde sa to dá. Veľmi sa zasadzujeme za priame prepojenie Nitry a Bratislavy po železnici. Nitrančanom by to uľahčilo cestovanie do hlavného mesta. Trvá to už roky. Ale aspoň už máme presne vytýčený úsek, kadiaľ by železnica mala ísť. Ja by som obnovil aj lokálne trate, napríklad z Radošiny do Nitry. Dlho sa rozpráva, že železnice prejdú zo správy štátu pod VÚC. Ale to je potrebné urobiť aj s prísunom financií.

A čo s tými autami?

My sme boli v pravicovom klube hádam jediní, čo sme požadovali odklon nákladnej dopravy zo stredu Nitry. Je neúnosné, aby všetky tie kamióny prechádzali okolo Mlynov. My sme navrhovali opravu Cabajského mostu a tiež sme dosiahli schválenie návrhu v zastupiteľstve o vybudovaní prepojovacej komunikácie medzi Zoborom a Zlatomoraveckou cestou. Všetko sú to návrhy, ktoré plynulejšej doprave musia pomôcť. Budeme trvať na oprave ďalších mostov v Nitre aj v kraji. Napríklad most ponad R1 smerom na Lužianky.

Aby sme nezostali iba pri týchto fyzických a technických oblastiach, aj keď sú nepochybne dôležité, človek žije aj duchom. Skúsme načrieť a do kultúry.

Podľa kultúry poznáte národ. Ale v poslednej dobe sa akosi vytráca slušnosť, nonšalantnosť, pokoj. Nástup individualizmu, populizmu a vlády peňazí je markantný. Preto je dôležité aj krásno a estetika. My sme v minulosti, ako som spomínal, zaviedli transparentné a spravodlivé financovanie kultúrnych, aj športových podujatí formou dotácii z kraja, a dávame na kultúru najviac na Slovensku. Podobne sme to nastavili aj v Nitre. Ľudia si potom podujatia organizujú sami, a to je dobre. Nič nenanucujeme, podporujeme. V obciach a aj v meste ľudia najlepšie vedia, aké podujatie im vyhovuje, osvedčilo sa a má tradíciu, a teda – pritiahne aj iných.

Myslite si teda, že kultúry je dosť?

Treba to vidieť v širších súvislostiach. Áno, podujatí je dosť, niekedy sú viaceré v jedom čase, a môžete si vyberať. Ale kultúra je aj v Nitre aj v kraji stále „popoluškou“. Na okraji záujmu. Na úrade NSK dlho nebol ani samostatný odbor kultúry. A aj teraz by bolo potrebné to „odpolitizovať“. Mne osobne vadí, že kraj v tejto oblasti nemá ambíciu. A pritom máme také krásne dedičstvo, pamiatky, kaštiele.. Ja osobne som v minulosti navrhol, aby kraj prispieval na opravu kultúrnych pamiatok. Odvtedy sme pomohli stovkám žiadateľov. Ale ako vravím, kraj musí maj aj v tejto nemateriálnej sfére väčšie sebavedomie. Ľudia to ocenia. Chýba mi napríklad oficiálny krajský komorný orchester pod hlavičkou NSK. Budem to navrhovať.

Obnovený kaštieľ v Nových Sadoch.

Ako chcete tomu pomôcť? Zaznievajú hlasy, že župy sú zbytočné.

Každý má právo na svoj názor. Objektívne však je, že obe samosprávy sú úzko prepojené. Nitriansky kraj hospodári ročne zo sumou viac ako 300 mil. eur. Skôr štát by si mal ponechať iba minimum kompetencií a delimitovať rozhodnutia aj s financiami na volené samosprávy. Bližšie k ľuďom. Načo sú nám dva odbory školstva? Na VÚC aj na okresnom úrade?

Ja som zdôraznil iba niektoré oblasti, ktoré, podľa spomenutého prieskumu, ľudí najviac zaujímajú. Všetko, čo môžeme urobiť, je náročné, ale nie vo svojej podstate, ale v tom zmysle, že je potrebné nájsť všeobecnú podporu a – aj riešenia správne pochopiť. Ono, vo svojej podstate sú to riešenia logické a jednoduché: viac zelene, čistejšie ulice, plynulejšia doprava, viac kultúry. Vyžadujú si aj podporu verejnosti a, ak to niekedy zabolí, aj vytrvalosť.

A preto by som nevidel ani budúcnosť čierne. Slováci a Slovenky sa vždy rozhodovali správne vtedy, ak išli v protipohybe voči populizmu a ľahšej ceste. Ja som realista. Ako povedal významný, nemecký konzervatívny politik Wolfgang Schäuble „vládnutie je rendezvous s realitou.“ A v zastupiteľstve je to tvrdá realita. Naša krajina je však krásna. Ako povedal vlani pápež František „Slovensko je poézia“. To rozhodne platí o Nitre a našom kraji. Od Dunaja po Radošinu a od Topoľčianok po Diakovce. Nitra je Matkou slovenských miest, nevymenil by som ju za nijaké iné mesto; a Nitriansky kraj je právom krajom slnka, histórie termálnych prameňov a dobrého vína. Pomôžme dostať veci ešte bližšie k ľuďom.

Ján Vančo kandiduje do Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode Nitra s číslom 97. Do zastupiteľstva Mesta Nitra vo volebnom obvode Staré mesto kandiduje s číslom 28 a je súčasťou DEMOKRATICKEJ KOALÍCIE strán KDH, SaS, Šanca, Spolu, DS, ODS, OKS, Za ľudí. Chceme byť hlasom rozumu a odborných riešení.

PhDr. Ján Vančo, PhD. (47) Narodil sa, a žije v Nitre. Štúdium lingvistiky ukončil v roku 2000 na FF UKF v Nitre, v rámci ktorého absolvoval v rokoch 1997-98 študijný pobyt na Roosevelt University v Chicagu. V roku 2019 ukončil štúdium teológie na UK v Bratislave. Pracoval ako odborný asistent na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre. V rokoch 2006 až 2011 bol podpredsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a v rokoch 2011 až 2018 bol zástupcom primátora Nitry. Od roku 2011 je predsedom predstavenstva Nitrianskej organizácie cestovného ruchu a od roku 2016 je vedúcim centra Maltézskej pomoci v Nitre.

