V PKO už tento víkend špičkový box

Nitriansky BC Stavbár môže spečatiť ligový triumf v domácom ringu.

Tipsport Real Boxing Cup je novovytvorená súťaž družstiev, do ktorej vstúpili dva najsilnejšie tímy z Českej republiky a dva zo Slovenska. Každé kolo pozostáva z dvojdňového turnaja medzi klubmi SKP Ústí n/L., BC Bigboard Praha, BT Dubnica n/V. a BC Stavbár Nitra a vždy prináša ten najkvalitnejší box, ktorý môžeme v našich končinách vidieť.

Nitriansky Stavbár si po šiestich odboxovaných kolách drží pevne vedúcu pozíciu, keď zatiaľ triumfoval v každom kole a svoju dominanciu bude chcieť potvrdiť aj v domácom prostredí. Turnaj prináša súboje nielen najlepších boxerov z Čiech a Slovenska, ale aj mnohých úspešných reprezentantov z iných krajín, ktorí v jednotlivých tímoch hosťujú.

„V lige pravidelne štartuje účastník olympijských hier Poliak Durkacz, nemeckí či ukrajinskí reprezentanti v drese Prahy, či posily z Maďarska alebo Chorvátska, čo drží kvalitu súťaže naozaj vysoko. My plánujeme tentoraz postaviť čisto slovenskú zostavu. V dvoch ženských kategóriách by sa mala predstaviť naša juniorská vicemajsterka Európy Bibiana Lovašová a majsterka Európy do 22 rokov Mirka Jedináková. U mužov chystáme do zostavy Viliama Tanka, olympionika Andreja Csemeza, skúsených reprezentantov Michala Takácsa a Dávida Micháleka, ale aj nádejného Adolfa Staněka. Keďže máme toto kolo spojené zároveň aj s turnajom Grand Prix Slovakia, tak v pridaných kategóriách by sa mali predstaviť aj Miroslav Herceg, Karol Tarnay či Marek Horák z PBT Nitra. Celkovo budú diváci určite vidieť mnohých boxerov, ktorí patria do európskej špičky v dvoch ženských a siedmich mužských kategóriách,“ priblížil tréner Pavol Hlavačka.

Podujatie začína v PKO Nitra v sobotu 29. 10. o 16. hodine a vyvrcholí v nedeľu 30. 10. od 14. hodine.