IGOR KRŠIAK: “Bude to medzi mnou a Hattasom”

Čo vás motivovalo ísť do kandidatúry na primátora?

Keby som si myslel, že je všetko v poriadku, alebo aspoň na dobrej ceste, nešiel by som do toho. Myslím si, že ľudia si zaslúžia dostať šancu a súčasné vedenie ju dostalo. Výsledok je, že napriek najvyšším príjmom v dejinách mesta radnica investovala za 3 roky menej, ako predchádzajúce vedenie za jeden rok. Výsledok je, že sa tu viac rozpráva a kreslí, ako reálne robí. Výsledok je, že sa robia projekty na efekt a ľudia napríklad na Klokočine nemajú ani normálne chodníky. A výsledok je, že aj keď už sa napokon niečo urobí, tak sa zabudne, že to treba skolaudovať, ako pri cyklotrase do Dražoviec. A cyklotrasa sa rozpadá už pred spustením. Toto považujem za amaterizmus a zlyhanie, za ktoré má vedenie niesť zodpovednosť a voliči majú možnosť ohodnotiť to vo voľbách.

Čo vnímate v Nitre ako aktuálne najväčší problém obyvateľov?

Myslím, že ľudí najviac trápi, že mesto s nimi nekomunikuje, nepýta sa ich na to, čo naozaj potrebujú. My sme od začiatku chceli robiť kampaň s ľuďmi, medzi ľuďmi a pre ľudí. Začali sme veľkou celomestskou anketou, kde sme sa Nitrančanov pýtali, čo ich trápi, čo sa im nepáči, ale aj čo sa im páči a čo chcú, aby pokračovalo. Až potom sme si sadli s tímom, kde sú skúsení odborníci aj poslanci a poslankyne, ktorí mestom žijú dlhé roky a napísali program. Program, ktorý je realistický, vychádza z našich skúseností a jasnej predstavy, ako ho chceme spoločne naplniť. Preto som vďačný aj za širokú politickú podporu, pretože bez spolupráce na všetkých úrovniach sa veci skrátka robia ťažko.

video //www.youtube.com/embed/f3aZSp97F14

Aké vlastnosti by podľa vás mal mať správny primátor krajského mesta?

Viem, že riadiť mesto nie je jednoduché. Napokon, v samospráve pracujem viac ako 20 rokov. Ale práve preto si aj ja myslím, že skúsenosti sa počítajú. Nestačí vedieť len čo, ale treba aj vedieť ako. Treba vedieť priniesť do mesta peniaze z externých zdrojov, z ktorých sa dá financovať obrovské množstvo projektov, ktoré zlepšia život ľuďom. Na to však treba mať prehľad, schopných ľudí, spolupracujúcich ľudí v zastupiteľstve a vôľu dotiahnuť to do konca. V tomto má dnes Nitra obrovské rezervy a musíme to rýchlo napraviť.

S čím chcete v prípade zvolenia na úrade začať?

Môžem garantovať, že viem začať od prvého dňa. Nebudem dva týždne blúdiť po úrade a skúmať, kam vedú ktoré dvere. Máme jasný plán, jasnú víziu a vieme makať od prvého dňa. Nitra je dnes v neutešenej finančnej kondícii a ideme do doby, ktorá bude objektívne ťažká pre hocikoho, kto bude stáť na čele mesta. Napriek tomu sú na stole peniaze, ktoré sa dajú využiť na ďalší rozvoj. Či ide o nové programové obdobie pre eurofondy, alebo plán obnovy. Určite chcem makať na tom, aby mesto investovalo do zelených a sebestačných zdrojov energie. Chcem solárne panely na všetkých mestských budovách, tak, ako sme to už začali v Trnave. Okrem toho, že je to ekologické, šetrí to obrovské peniaze a mesto je tak menej závislé od dodávateľov a ich šialených cien. Tie peniaze potom vieme využiť inak. Či na projekty v meste, alebo pomoc ľuďom.

Chcete na záver niečo odkázať voličom?

Do kandidatúry som išiel s absolútnou pokorou. Pre politikov som predtým pracoval a vedel som, aké náročné je dôveru ľudí nie len získať, ale si ju aj udržať. Napriek tomu som odhodlaný skúsiť to, lebo naša Nitra mi za to stojí. Keď som postupne oslovoval ľudí do nášho tímu a začalo sa mi to celé skladať, uvedomil som si, že na to máme. Pravdupovediac, náš tím je pre mňa najlepší moment celej tejto kampane. Ľudia, ktorí vedia, čo robia, majú skúsenosti, vôľu a výsledky. A vždy sa dá o nich oprieť. To je podľa mňa najlepší základ na to, aby Nitra začala fungovať. Rovnako je pre mňa obrovským povzbudením podpora, ktorú cítime medzi ľuďmi v uliciach každý jeden deň. Chcem, aby Nitra prestala byť ihriskom pre partiu nadšencov, chcem, aby sa Nitra vrátila do prvej ligy, kam patrí. Dnes je zo všetkých relevantných prieskumov jasné, že to bude medzi našou partiou a dnešným vedením a bude záležať na každom jednom hlase, ale som presvedčený, že spolu to dáme. Preto je dôležité prísť voliť - už v sobotu 29.októbra.

