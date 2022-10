Viete, že sa nám v Nitre za posledné roky darilo?

Pri neustálych hádkach sa na to často zabúda

Vedeli ste, že mesto Nitra má spomedzi všetkých krajských miest najväčší podiel verejnej zelene? A každý rok zvyšujeme peniaze na jej údržbu!



Mesto pravidelne investuje do obnovy a výsadby zelene. Ide o zelené plochy, ktoré potrebujú údržbu, no v minulých obdobiach sa na to často zabúdalo. Výsledkom boli vyschnuté a odumreté čerstvo zasadené stromy a dreviny, ktoré sa museli opätovne vysádzať.

Za posledné štyri roky preto Demokratická koalícia podporila zvyšovanie sumy na údržbu zelene. Vďaka tomu sú ulice Nitry krajšie. Pretože lepšia starostlivosť ozeleň zároveň umožnila vysádzanie krajších a náročnejších rastlín. Takto sa vyvíjali náklady na údržbu zelene v Nitre: rok 2018 - 680 000 €, rok 2019 - 620 000 €, rok 2020 - 760 000 €, rok 2021 - 860 000 €, rok 2022 - 830 000 €.



Vedeli ste, že na rekonštrukcie a modernizácie mestských škôl a škôlok išlo za posledné roky viac ako 4 000 000 eur?



Ďalších vyše 2 000 000 eur nás stálo vytvorenie dvoch nových materských škôlok, a to MŠ Dobšinského na Zobore a MŠ v ZŠ Na Hôrke. Komplexnými opravami vo výške minimálne 100 000 eur prešli ZŠ Pribinu, ZŠ Škultétyho, ZŠ Na Hôrke, ZŠ Novozámocká, ZŠ Beethovenova, ZŠ Ščasného, MŠ Zvolenská, MŠ Novomeského, MŠ Bazovského, MŠ Topoľová, MŠ Beethovenova. Veľkou zmenou prechádza ZŠ Cabajská, kde investície do opráv prekročili už 500 000 eur. Vždy keď to bolo možné využívali sme na rekonštrukciu školských zariadení aj externé zdroje.

Vedeli ste, že sme začali znižovať investičný dlh v športoviskách?



Pre dlhodobý nezáujem rekonštruovať a modernizovať športoviská a rekreačné zariadenia vznikol v Nitre obrovský investičný dlh, ktorý dosiahol miliónové sumy. Viaceré športoviská sa dostali do havarijného stavu. Za uplynulé štyri roky sa nám podarilo začať s modernizáciou kúpaliska, kde sme investovali vyše 450 000 eur. Prvou etapou opráv prešla strecha na novšej tenisovej hale na Chrenovej a už je podpísaná zmluva na pokračovanie ďalších prác. Do konca roka by mala byť zmodernizovaná a zateplená zápasnícka hala za vyše 700 000 eur. Opravili sa všetky multifunkčné ihriská a stavebné práce už začali aj na rekonštrukcii šatní a zázemia ČFK na Čermáni.

Spolu sme na opravy športovísk získali vyše 2 000 000 eur! A to aj vďaka úspešným projektom na Fonde na podporu športu. Stačilo sa nehádať a normálne pracovať!

Vedeli ste, že nám v nasledujúcich rokoch môžu pomôcť milióny z EÚ?



Samospráva v tomto období dostáva nástroj, ktorý jej môže výrazne pomôcť v ťažkých časoch. Len ho musí vedieť zužitkovať! Prvýkrát budeme môcť samostatne rozhodovať o využití vyše 40 miliónov eur z Európskej únie na rozvoj mesta a jeho okolia. Samozrejme, že nám nepadli do rúk samé od seba, bolo ich treba najskôr vybojovať. A na ich rozumné využitie bude potrebná odbornosť a skúsenosť. Mesto Nitra si nemôže dovoliť vyhrotené spory, presadzovanie úzkych skupinových záujmov ani aktivistickú neskúsenosť.

Vo veľkej Demokratickej koalícii sú dlhoroční mestskí poslanci, súčasní aj bývalí viceprimátori a ľudia, ktorí svojou prácou už mestu neraz pomohli. Sme zvyknutí pracovať, preto nás nevidíte hádať sa na rokovaniach mestského zastupiteľstva, ani v predvolebnej kampani. Rovnako sa nezúčastňujeme ani aktuálnych hádok medzi primátorskými kandidátmi. Radšej sme pre Nitru pripravili program, ktorý jej pomôže prejsť ťažkými časmi. Dostal názov Rozumne s láskou pre Nitru.

Nezabudnite, že komunálne voľby sa konajú v sobotu 29. októbra od 7.00 do 20.00 hod. Na bielych volebných lístkoch hľadajte mená spojené s veľkou Demokratickou koalíciu strán KDH, SaS, Šanca, Spolu-OD, ODS, DS, OKS a Za ľudí. Sú to ľudia, ktorí sa už osvedčili a určite vás nesklamú.

